《跳進部落》誕生「東部梁朝偉」！布拉瑞揚：他們愛上我了

《跳進部落的孩子》台北首映貴賓雲集，大獲觀眾好評。（希望影視提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕紀錄片《跳進部落的孩子》今（29）在光點華山電影館首映，導演王政一分享：「這部作品從原本8分鐘的微電影短片，變成了一部拍攝了8年的紀錄長片，一路走來也經過疫情期間，真的十分感慨。」

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《跳進部落的孩子》以布拉瑞揚與舞者們的原鄉為起點，記錄他們共同生活、作舞的痕跡，提及作品跟隨舞團度過8年，布拉瑞揚笑道：「我都想說他們是不是愛上我了！」接著幽默自嘲一句：「怎麼辦？要當電影明星了怎麼辦？」導演則秒接：「東部梁朝偉！」布拉做勢轉身離開，直接讓觀眾笑聲不斷。

《跳進部落的孩子》主角知名編舞家布拉瑞揚特別出席台北首映。（希望影視提供）

布拉瑞揚感性分享：「如果我沒有回台東，我一定會更嚴格、更嚴厲又不妥協，但回到台東我就是我，舞者也讓我變得慢慢放鬆。」

談到台東首映場的感動，王政一說：「那是我們第一次跟整個舞團一起牽手謝幕，真的非常感動」沒想到下一秒立刻補充：「雖然那天我牽的是製片，不會來電啦（笑）！」再次引發全場笑聲。

布拉瑞揚坦言，成立舞團十年來的甘苦：「成立舞團最辛苦的就是舞者們，那是我最大的收穫也是我最艱難的功課，要用怎麼樣的方式訓練他們，還有帶心，是最不容易的，但也因為這樣我們很緊密，我希望帶著新一批原住民孩子往前進，比我以前更自信，未來他們能夠成為更多的不同的領導者。」

《跳進部落的孩子》製片曹盛彥（左起）、導演王政一、主角布拉瑞揚・帕格勒法、製片黃郁芳。（希望影視提供）

今晚首映會貴賓雲集，包括《植劇場》系列王小棣導演、《老狐狸》蕭雅全導演、《深度安靜》沈可尚導演、《自畫像》陳宏一導演、《綠色牢籠》黃胤毓導演、《尋找湯德章》黃銘正與連楨惠導演等皆出席觀影；《跳進部落的孩子》明（30）在台上映。

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