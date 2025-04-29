晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《跳進部落》誕生「東部梁朝偉」！布拉瑞揚：他們愛上我了

《跳進部落的孩子》台北首映貴賓雲集，大獲觀眾好評。（希望影視提供）《跳進部落的孩子》台北首映貴賓雲集，大獲觀眾好評。（希望影視提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕紀錄片《跳進部落的孩子》今（29）在光點華山電影館首映，導演王政一分享：「這部作品從原本8分鐘的微電影短片，變成了一部拍攝了8年的紀錄長片，一路走來也經過疫情期間，真的十分感慨。」

相關新聞：（影）《跳進部落》離家孩子找回家鄉途徑！真實生命故事曝

《跳進部落的孩子》以布拉瑞揚與舞者們的原鄉為起點，記錄他們共同生活、作舞的痕跡，提及作品跟隨舞團度過8年，布拉瑞揚笑道：「我都想說他們是不是愛上我了！」接著幽默自嘲一句：「怎麼辦？要當電影明星了怎麼辦？」導演則秒接：「東部梁朝偉！」布拉做勢轉身離開，直接讓觀眾笑聲不斷。

《跳進部落的孩子》主角知名編舞家布拉瑞揚特別出席台北首映。（希望影視提供）《跳進部落的孩子》主角知名編舞家布拉瑞揚特別出席台北首映。（希望影視提供）

布拉瑞揚感性分享：「如果我沒有回台東，我一定會更嚴格、更嚴厲又不妥協，但回到台東我就是我，舞者也讓我變得慢慢放鬆。」

談到台東首映場的感動，王政一說：「那是我們第一次跟整個舞團一起牽手謝幕，真的非常感動」沒想到下一秒立刻補充：「雖然那天我牽的是製片，不會來電啦（笑）！」再次引發全場笑聲。

布拉瑞揚坦言，成立舞團十年來的甘苦：「成立舞團最辛苦的就是舞者們，那是我最大的收穫也是我最艱難的功課，要用怎麼樣的方式訓練他們，還有帶心，是最不容易的，但也因為這樣我們很緊密，我希望帶著新一批原住民孩子往前進，比我以前更自信，未來他們能夠成為更多的不同的領導者。」

《跳進部落的孩子》製片曹盛彥（左起）、導演王政一、主角布拉瑞揚・帕格勒法、製片黃郁芳。（希望影視提供）《跳進部落的孩子》製片曹盛彥（左起）、導演王政一、主角布拉瑞揚・帕格勒法、製片黃郁芳。（希望影視提供）

今晚首映會貴賓雲集，包括《植劇場》系列王小棣導演、《老狐狸》蕭雅全導演、《深度安靜》沈可尚導演、《自畫像》陳宏一導演、《綠色牢籠》黃胤毓導演、《尋找湯德章》黃銘正與連楨惠導演等皆出席觀影；《跳進部落的孩子》明（30）在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中