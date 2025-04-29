池昌旭領軍「霸王級韓流盛典」5月前進高雄！7組男女團轟炸南台灣

池昌旭5月31日降臨高雄世運主場館。（友善的狗提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕「霸王級韓流音樂盛典」KT POP 2025由男神池昌旭領軍IVE、MONSTA X（SHOWNU X HYUNGWON）、GOT7成員Mark、UNIS、ZEROBASEONE、izna、KiiiKiii等7組男女團和歌手夢幻聯動，5月31日降臨高雄世運主場館。

演技派演員池昌旭為「KT POP」突破人生演藝新巔峰，大秀全能才華，把出道16年首次的演唱會主持秀獻給台灣粉絲！他過去以《奇皇后》、《Healer》、《歡迎回到三達里》等作品擄獲全球粉絲的心，這次特別以MC身分登場，堪稱送給台粉的驚喜大禮。

請繼續往下閱讀...

MONSTA X（SHOWNU X HYUNGWON）5月31日降臨高雄世運主場館。（友善的狗提供）

除了邀來池昌旭獻上主持秀，大勢女團IVE、人氣男團MONSTA X則時隔6年再次來台開唱，這次以人氣小分隊「SHOWNU X HYUNGWON」與台粉見面，一起迎接出道10周年的喜悅！

IVE 5月31日降臨高雄世運主場館。（友善的狗提供）

最令粉絲驚喜的，莫過於GOT7的成員Mark將再次以個人身分返台開唱，前年曾來台辦個人巡迴演唱會的他將帶來極具魅力的饒舌組曲外，也預告將帶來特別表演，相信將為今年再合體的GOT7帶起全新魅力風潮。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法