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「4 in Love」齊聲力挺楊丞琳 黃小柔鳴不平：我們支持妳

「4 in Love」黃小柔（左）、張棋惠（右）齊聲力挺楊丞琳。（翻攝自IG）「4 in Love」黃小柔（左）、張棋惠（右）齊聲力挺楊丞琳。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕楊丞琳近日遭踢爆早年忘恩行徑，Makiyo指控她走紅後翻臉不認人。面對甚囂塵上的輿論，楊丞琳今（29日）親上火線闢謠反擊。而除了「4 in Love」張棋惠發聲以外，黃小柔稍早也以36字齊聲力挺老戰友。

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楊丞琳近日遭Makiyo踢爆成名後「翻臉不認人」，在面對鋪天蓋地的指控與猜測後，她稍早選擇正面迎擊並闢謠，「Makiyo小姐的無端指責和攻擊，一切均為編造，屬實言論，此為惡意造謠行為，因此無從回應，望故友保持良好心情，祝福一切都好。」嚴正否認忘恩負義說法。

眼見楊丞琳深陷「忘恩風波」，不僅「4 in Love」成員張棋惠心疼發聲，黃小柔稍早也鳴不平仗義力挺，「真的了解丞琳的人，知道她是一位孝順、義氣、真誠直率的人。」面對老戰友遭推上風口浪尖，黃小柔強調楊丞琳始終如一、從沒變過，並在文末聲援，「我們支持妳。」

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