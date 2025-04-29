女神逆天美顏回歸經典恐怖續作 鐵鉤殺人魔《是誰搞的鬼》再開殺戒

全新《是誰搞的鬼》與前作呼應，一群死黨好友接連收到神秘的恐嚇信件。（索尼影業提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕恐怖砍殺經典《是誰搞的鬼》系列在90年代轟動一時，在影迷引頸期盼之下終於宣告回歸！在當年嚇壞眾多青少年的鐵鉤殺人魔，於今（29）日釋出的首支預告，片中再次大開殺戒，一舉揭開全新篇章的神秘面紗，再次挑戰觀眾心臟的極限。

於1997年推出的《是誰搞的鬼》，把好萊塢砍殺類型片推向最高峰，獨特的懸疑敘事和令人毛骨悚然的氛圍，成為一代人心中的恐怖代表。隔年也推出正宗續集《到底是誰搞的鬼》，之後也發展了其他直接推出DVD的續作和電視影集。

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在第一集電影中，一群高中畢業生在狂歡派對後，無意間捲入一場詭異離奇的連環命案，死黨們離奇的死法以及似乎無所不在的黑暗力量，讓他們不可告人的祕密即將曝光，手拿鐵鉤的漁夫殺人魔讓整個小鎮籠罩在恐懼之中。

女神珍妮佛樂芙休伊回歸全新《是誰搞的鬼》再度對抗殺人不眨眼的夢魘。（索尼影業提供）

在最新曝光的預告片中，殺人魔改以射魚標槍獵殺其中一位受害者，兇殘的虐殺手法讓人不寒而慄，正式宣告影壇惡名昭彰的漁夫殺人魔回來了！與前作呼應，一群死黨好友接連收到神秘的恐嚇信件，「我知道你去年夏天做了什麼」，多年前發生的慘案似乎又要捲土重來了，未解的謎團即將水落石出，又是哪位兇手搞的鬼呢？你準備好再次面對你的恐懼了嗎？

除了身穿雨衣的神祕殺手之外，當年以火辣身材和神級美顏電暈全世界年輕男孩的珍妮佛樂芙休伊，也驚喜現身在預告片中，將偕同第一集的原班卡司小佛萊迪普林茲，再度對抗殺人不眨眼的夢魘。全新《是誰搞的鬼》將於7月16日（週三）搶先全美上映。

《是誰搞的鬼》首支預告：

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