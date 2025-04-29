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纏訟2年 鄭靚歆整復弄斷肋骨結果出爐

鄭靚歆在社群發文，開心直喊：「今天，法院判定我勝訴了」！（翻攝自臉書）鄭靚歆在社群發文，開心直喊：「今天，法院判定我勝訴了」！（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕從《我愛黑澀會》出道的藝人鄭靚歆，後在《全明星運動會》表現優異受到觀眾喜愛。她在2023年指控遭整復師弄傷，導致肋骨骨折並提告過失傷害，官司纏訟2年後，今（29）日宣布勝訴，鄭靚歆也在社群發文，開心直喊：「今天，法院判定我勝訴了」！

鄭靚歆在2023年指控遭整復師弄傷，導致肋骨骨折並提告過失傷害。（翻攝自臉書）鄭靚歆在2023年指控遭整復師弄傷，導致肋骨骨折並提告過失傷害。（翻攝自臉書）

鄭靚歆說近2年來自己經歷很多痛苦，除了身體上的傷害之外，還有來自於外界質疑與攻擊導致心理受創，不過只要想到說出來能保護到一些人，她也感到值得。鄭靚歆除了感謝法院還原事實之外，也指出「真相可能會被掩蓋一時，但終究會被看見」。

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當初肋骨骨折的痛苦對鄭靚歆而言仍歷歷在目，今天她也加碼爆料「他（整復師）讓同事去藥局或診所拿藥，並給我好幾天份的不明白色藥包」鄭靚歆猜想，當時整復師就察覺到問題，但並未立即帶她就醫，還企圖瞞天過海，掩飾事實。鄭靚歆更指控「作為一名合格的整復師，他應該具備專業知識，對客人的安全負責」未料，事發之後，對方卻散布不實言論，帶風向、抹黑，造成鄭靚歆受到網路霸凌，甚至收到生命威脅。

鄭靚歆除了感謝法院還原事實之外，也指出「真相可能會被掩蓋一時，但終究會被看見」。（翻攝自臉書）鄭靚歆除了感謝法院還原事實之外，也指出「真相可能會被掩蓋一時，但終究會被看見」。（翻攝自臉書）

「原來當受害者，要為自己發聲除了需要足夠的勇氣，還要承受這麼多的質疑和惡意攻擊」鄭靚歆慶幸好在一切都雨過天晴，她希望有相同遭遇的人千萬不要因此崩潰、選擇沉默。同時，鄭靚歆認為這次勝訴，並非屬於她的正義，也是所有受害者的勝利。

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