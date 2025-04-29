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《看我今天怎麼說》金像獎7獎全槓！影后鍾雪瑩回應超樂觀

香港電影《看我今天怎麼說》今在台首映，左起鍾雪瑩、吳祉昊、黃修平。（記者潘少棠攝）香港電影《看我今天怎麼說》今在台首映，左起鍾雪瑩、吳祉昊、黃修平。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕香港電影《看我今天怎麼說》描繪三名青年聾人的生活故事，今（29）在台首映，導演黃修平透過輕鬆幽默的手法，帶領觀眾進入聾人的世界，理解並體會聾人的視角。

鍾雪瑩藉《看我今天怎麼說》拿下去年金馬影后。（記者潘少棠攝）鍾雪瑩藉《看我今天怎麼說》拿下去年金馬影后。（記者潘少棠攝）

該片讓鍾雪瑩拿下去年金馬影后，她在片中飾演配戴人工耳蝸的聾人，坦言：「相信自己是個過程，每個人在不同的時間點都會發現自己。有人過程較長，有人可以只花兩個月。在身份認同的過程必定有苦惱的階段。」期待大家看完電影能找到相信自己的力量。

《看我今天怎麼說》不少演員都是聾人，其中以吳祉昊最為亮眼，他自然生動的演出，讓他一舉提名香港電影金像獎最佳新演員。

《看我今天怎麼說》不少演員都是聾人，其中以吳祉昊最為亮眼。（記者潘少棠攝）《看我今天怎麼說》不少演員都是聾人，其中以吳祉昊最為亮眼。（記者潘少棠攝）

吳祉昊兩歲時因基因突變失聰，但他沒有自怨自艾，反而靠著助聽器與手語，活躍於聽人與聾人之間，有著外向和愛笑的爽朗性格；吳祉昊靦腆說，電影中的角色更像是我的理想的性格，不過個性真誠方面確實很相似。

《看我今天怎麼說》描繪青年聾人的生活故事，導演黃修平透過輕鬆幽默的手法，帶領觀眾進入聾人的世界。（記者潘少棠攝）《看我今天怎麼說》描繪青年聾人的生活故事，導演黃修平透過輕鬆幽默的手法，帶領觀眾進入聾人的世界。（記者潘少棠攝）

此外，該片入圍今年香港電影金像獎最佳電影、導演、男女主角等，共7獎，無奈最終顆粒未收，鍾雪瑩仍樂觀表示，「和團隊一起參加典禮就是值得紀念的事」，還說能在典禮直播向大家介紹電影已很欣慰。

鍾雪瑩回憶在金像獎上，隔壁坐的是劉冠廷，「看他很內向的樣子，讓我很想跟他多說話，就跟他講了一整晚的話，他可能覺得我很奇怪吧！」《看我今天怎麼說》明（30）在台上映。

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