黃致列「腹肌來台失蹤了」！ 年過40裝可愛沒問題

黃致列將於5月10日、11日在台北信義劇場Legacy MAX連唱兩天。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國歌手黃致列以渾厚嗓音出名，他將於5月10日、11日在台北信義劇場Legacy MAX連唱兩天，今（29）在台催票；他上回來台小露腹肌，造福粉絲，問到這次有其他驚喜？黃致列表示台灣東西「太好吃」，目前狀況不好說。

黃致列兩年沒來台灣，一見到台灣媒體，興奮直說「你們辛苦了」、「好久不見」、「不見不散」，還現學現賣新的「真的假的」，展現開朗的一面。

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黃致列將於5月10日、11日在台北信義劇場Legacy MAX連唱兩天。（記者王文麟攝）

因上次來台印象極佳，黃致列表示最想去夜市吃雞排，還說好吃的很多，順便列舉「起士馬鈴薯」、「菇類」等等，不忘透露最近勤練中文歌詞，甚至連在飛機上都要努力背中文，「只是有時候唱了兩三句就想打瞌睡」。

黃致列將於5月10日、11日在台北信義劇場Legacy MAX連唱兩天。（記者王文麟攝）

問到維持高人氣的秘訣，黃致列謙稱，「不是我出色，而是因為多虧粉絲們的喜愛，才能讓我站在這裡」，隨後大讚粉絲們都很「童顏」，打趣說：「很多人看起來都比我年輕，請大家多推薦我防止老化的秘訣。」

除了歌手身分，黃致列也斜槓DJ，甚至挑戰微電影演出，他謙稱畢竟不是本業，演戲是新的挑戰和嘗試，隨後自豪說：「拍了三天，沒有NG，做了很多準備。」

黃致列將於5月10日、11日在台北信義劇場Legacy MAX連唱兩天。（記者王文麟攝）

相較於上次來台，這次年齡突破4字頭，黃致列表示最大差別是不太會讓自己大笑，因為容易有皺紋，不過他應攝影要求，仍大方比愛心裝可愛，他說：「這點倒是毫無負擔，我在家中是老么，本來就很可愛了。」

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