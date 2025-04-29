63歲天后消風辣成這樣 鄭怡「離家出走」現蹤南台灣

鄭怡解鎖人生首次Pub演唱。（藍色狂想x樂來樂有趣提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕瘦身有成的63歲「民歌天后」鄭怡解鎖人生首次Pub演唱初體驗，上週末在高雄「藍色狂想 Blue Fantasy」開唱，全場座無虛席，連角落和樓上視線不良區都塞滿慕名而來的粉絲，攜家帶眷來看偶像演出。

鄭怡解鎖人生首次Pub演唱。（藍色狂想x樂來樂有趣提供）

鄭怡特別換上豹紋新裝、腳踩辣靴開唱，一首成名曲〈小雨來得正是時候〉高亢霸氣征服全場，現場還有18歲、14歲的粉絲特地帶來鄭怡前幾張專輯卡帶來給她簽名，讓鄭怡一度不敢相信，笑說：「阿姨暈了！你們從哪裡知道我的歌的？為什麼喜歡？」小歌迷回答：「我在二手店挖到的寶，超好聽的！」

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鄭怡解鎖人生首次Pub演唱。（藍色狂想x樂來樂有趣提供）

她不只唱情懷金曲，掀起回憶殺，更挑戰心儀後輩歌手的歌曲，選唱了盧廣仲〈刻在你心裡的名字〉、理想混蛋〈不是因為天氣晴朗才愛你〉以及A-Lin〈有一種悲傷〉，讓大家聽得如癡如醉。

幽默的鄭怡在演出時與觀眾閒聊，笑說自己應該是最資深的Pub歌手，「我向所有Pub歌手致歉，我拉高了大家的年齡層！」粉絲一聽哈哈大笑，鄭怡又大嗓門說：「你們別笑，你們也拉高了Pub 觀眾的年齢層！」讓全場更是嗨到爆，她也透露公司一直有在規劃大型演唱會的計劃，只是還在尋覓場地中。

鄭怡展開南台灣之旅。（藍色狂想x樂來樂有趣提供）

唱完高雄藍色狂想後，鄭怡隔日轉進台南，展開「離家出走之南台灣之旅」，其實有情有義的她，是去探視已逝的長輩和好友，之後「大開殺戒」展開台南美食，一舉網羅「富盛號碗粿 」和「金得春捲」，並造訪「泰成水果行」，吃到夢寐以求的薑汁醬油蕃茄切盤，還手拿「蜷尾家」霜淇淋漫步台南街頭，最後以著名的「小豪洲沙茶爐」，初次嚐到台南獨有魚冊美味，心滿意足返北。

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