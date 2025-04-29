（影）慈善網紅AJ哥賣金鍊做愛心 AV導演蹭流量

慈善網紅AJ哥頸間的金項鍊因被告帳戶凍結而賣給銀樓。（翻攝自臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕在TikTok（抖音國際版）上擁有超過50萬粉絲的網紅「AJ哥」曹暐國於2022年創立「救急不救窮」公益團隊，並與團隊成員親自走訪全台弱勢家庭，通過了解、評估伸出援手。由於急公好義，AJ哥也成為國、高中生心目中的新一代偶像，今（29）日AV導演圤智雨在社群發文，爆料AJ哥涉違法募款，還酸溜溜說：「國稅局是否也有注意到呢」？其實AJ哥早就知道此事，也停止募款行為。

圤智雨發文蹭AJ哥流量，還提醒不能私下募款，會引起國稅局注意。（翻攝自臉書）

圤智雨說朋友傳了一個叫「AJ哥」的直播影片給他，據說近期在TikTok很有聲量，後來翻DK異色檔案的影片後，才發現AJ哥有募款行善的行為，圤智雨得意洋洋的以為自己撿到槍，還說「我們台灣的法規是這樣的，公益募款是需要申請的，沒有經過許可的私下募款，可能會被罰最多20萬元罰鍰，甚至還有金流問題，是可以像家寧案一樣驚動國稅局的喔」。

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AJ哥早就宣布停止募款。（翻攝自IG）

AJ哥早就知道不能私下募款，並在本月16日曬出短片宣布不再募款，未來將積極成立慈善協會。一直本著初心做公益的AJ哥也被很多中國想蹭流量的抖音網友盯上，不斷拍片嗆聲要他「出來打PK」；台灣也有酸民想蹭流量，竟將AJ哥告上法院，導致他帳戶凍結，每個月至少花百萬做公益的AJ哥甚至賣掉自己身上充滿象徵性的金項鍊堅持做公益。

AJ哥急公好義曾受邀號召台南永康捐血活動。（翻攝自IG）

AJ哥的本業是賣家具，他在台南永康區經營「皇家寶傢俱沙發」招牌上還醒目寫著「不夠俗老闆八肚痛，AJ哥就是你的愛」。之前他舉辦見面會，竟有超過千人到場，他也透露自己之所以叫「AJ哥」是因為英文名字叫James，A和J對他而言代表凡事都要做到第一名。

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