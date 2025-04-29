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娛樂 最新消息

施柏宇南北跑變商務人士 狂野落腮鬍現身被拱破千萬穿女生制服

《夏日最後的祕密》首映會，張宸呈（左起）、黃柏峰、鄭穎、林子閎、賴雅妍、程予希、施柏宇、紀卜心、曾少宗、陳如山、蘇達、導演邱皓洲。（記者胡舜翔攝）《夏日最後的祕密》首映會，張宸呈（左起）、黃柏峰、鄭穎、林子閎、賴雅妍、程予希、施柏宇、紀卜心、曾少宗、陳如山、蘇達、導演邱皓洲。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《夏日最後的祕密》今（29）日舉行首映會，導演率領施柏宇、程予希、林子閎、曾少宗、紀卜心、陳如山等主要演員一同出席，現場笑聲不斷，演員們互動也意外爆料連連。

程予希出席首映會。（記者胡舜翔攝）程予希出席首映會。（記者胡舜翔攝）

談到上映心情，程予希坦言很緊張，期待觀眾的回饋；曾少宗則還沒看過正片，只在社群平台看到網友留言，「很多人說會爆哭，所以我也滿期待的。」飾演父親的陳如山則被網友「四刷還會哭」的留言感動，「我想我等一下也會吧。」

至於誰已經先偷看過電影？施柏宇與程予希早一步看片，程予希表示自己「有哭」，施柏宇則笑說：「看到自己還是會笑場一下，不過情緒堆疊到最後真的有被感動。」

紀卜心出席首映會。（記者胡舜翔攝）紀卜心出席首映會。（記者胡舜翔攝）

紀卜心、林子閎今晚將首次看片，紀卜心直言已準備好面紙，林子閎則被施柏宇出賣，爆料他有「觀影SOP」：「點爆米花、衛生紙丟爆米花盒，垃圾不亂丟。」逗笑全場。

施柏宇出席首映會。（記者胡舜翔攝）施柏宇出席首映會。（記者胡舜翔攝）

施柏宇近期行程滿檔，才剛從南部殺青返北，馬不停蹄參加首映後，隔天又要搭第一班高鐵南下，他笑說最近是「商務人士」，頻繁往返台北與南部。也因錯過早前宣傳活動，他自嘲「有點愧疚」，現在要負責「跑中南部場」，和程予希分工合作：「中南部交給我，北部交給他們兩個。」

談起拍攝時的情感建立，曾少宗飾演程予希的哥哥，被點名與樂樂、山哥有「一家人」的默契感，程予希補充：「哥哥是最後才定下來的，原本很擔心，知道是他之後就很放心，他真的是很好的演員。」

飾演父親的陳如山幾乎沒有台詞，全靠眼神演戲，「我在拍披薩那場戲時，一換場就吃一片，看到上面有干貝就全吃掉，大概吃了五片吧！」坦言看似輕鬆，其實很考驗情緒收放。

此外，網友針對劇中「我們交往到畢業就分手」的告白台詞熱議，施柏宇表示理解「片段看會讓人誤解」，但整部片的情感層次豐富，「看到最後會有不同感受。」

林子閎出席首映會。（記者胡舜翔攝）林子閎出席首映會。（記者胡舜翔攝）

被問到「票房公約」，程予希提議破千萬就讓施柏宇與林子閎穿上女高中生制服，還加碼討論：「那兩千萬呢？」施柏宇則被記者追問「要不要留徐錦江鬍子」，他笑說：「我已經快了」，還透露拍戲時鬍子長太快，每天中午都要剃一次，程予希幫忙補充：「圈內鬍子長最快的應該就是他跟章廣辰。」《夏日最後的秘密》明天（30日）在台上映。

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