黃明志又開砲了！怒批中國是化糞池

黃明志今在網路發文表示無法在有「文字獄」的國家創作。（翻攝自臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕馬來西亞藝人黃明志近年演藝中心放在台灣，過去推出〈玻璃心〉嘲諷中國小粉紅，如今又推出〈悔過書〉。今（29）黃明志更在社群平台發文，透露自己當年闖蕩演藝圈的往事。

黃明志指中國是個化糞池。（翻攝自臉書）

黃明志說「當初從台灣畢業回到馬來西亞做音樂，結果被那些無理的所謂“法律”和“媒體”圍剿到遍體鱗傷，錢也沒了，賺錢也沒了，還被關了好幾次…所以我才決定回到台灣去發展我的音樂」。到台灣不久，台灣的公司就一直要把黃明志帶到「偉大祖國」市場，讓他心裡憤憤不平，心想：林北剛剛才從爛泥巴好不容易爬到草地上，身上的爛泥都還沒有乾，結果你們就准備要把我丟進化糞池裡…。

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黃明志指出世界上所有的奇蹟都是被「少數人」創造。（翻攝自臉書）

黃明志認為創作起源於「反」，創作人的骨子裡是叛逆的，所以無法安於現狀。如果只會讚同，就無法達到創作「反」的目的，黃明志更指出世界上所有的奇蹟都是被「少數人」創造，大多數人則會反對所以他不需要被教，因為他知道自己在做什麼。

黃明志也坦承「抱歉，我真的沒有辦法在一個有“文字獄”的國家進行創作，至於更多細節他賣了個關子，表示之後會分享在中國談藝人合約時發生的事。

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