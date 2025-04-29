Makiyo當年《康熙》沒說 如今《薔栗膠》曝解答

Makiyo曾經在《康熙來了》提到演藝圈的假朋友。（翻攝自YouTube）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星Makiyo在薔薔Podcast頻道《薔栗膠》當中被問到，在演藝圈交朋友容易嗎？直言透露「容易啊！假的朋友也是很容易」表示有些人會踩著別人往上爬，但Makiyo不以為意，還說出曾經和一位女星交朋友時，當時對方還不紅，因收入有限加上手頭很緊，出去玩都是Makiyo付錢，對方天天到家裡玩也不計較，自己喊媽媽都很照顧對方，沒想到對方走紅後就翻臉不認人。

其實早在2009年時，Makiyo就在小S與蔡康永主持的《康熙來了》說過這件事，當年Makiyo和「某人」是在選拔賽認識，後來Makiyo被簽走，鋒頭最盛的時候就連日本流行樂教父小室哲哉都曾與Makiyo聯繫。當時Makiyo在節目中說對方走紅後曾向化妝師、攝影師暗示Makiyo是個有心機的人，但當時Makiyo並沒說出是誰。

請繼續往下閱讀...

沒想到在薔薔採訪時Makiyo再度聊起這件事，還提到Ma媽媽被無視，故意說提到當年吃誰的花誰的錢等事，才提到這個人是「楊丞琳」。多年以後再看到當年《康熙》影片，心裡有種突然豁然開朗的感覺。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法