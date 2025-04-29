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娛樂 最新消息

王識賢《腳踏車》被封「世界名曲」！李程彬遭虧「麻雀」：有點吵

華視、公視台語台今舉行《成功路上》首映會；柏霖PoLin（右起）、許莉廷、郭雪芙、李程彬、張詩盈、王識賢。（記者陳奕全攝）華視、公視台語台今舉行《成功路上》首映會；柏霖PoLin（右起）、許莉廷、郭雪芙、李程彬、張詩盈、王識賢。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕李程彬、王識賢、張詩盈、郭雪芙、許莉廷今出席公視台語台、華視新戲《成功路上》首映會，這是李程彬2023年奪金鐘迷你劇戲王後演出的第一齣戲，提到奪金鐘並沒有因此有壓力，「明天太陽還是會從東邊出來，把角色演好就好」，時隔2年才有新作則因他想要有挑戰性的角色。而他自認是內向「I」人，卻被合作的演員認為熱情活潑，王識賢還稱他「有點吵」，被封為「麻雀」。

李程彬（左）不斷找王識賢（右）搭話，後來才得知對方是出了名的安靜。（記者陳奕全攝）李程彬（左）不斷找王識賢（右）搭話，後來才得知對方是出了名的安靜。（記者陳奕全攝）

李程彬透露為了跟大家變熟，才不斷找王識賢搭話，等到拍完才得知，原來對方是出了名的安靜，「我還想說，蛤？他安靜喔？」李程彬戲裡陰錯陽擦回到1989年，看到當年的爸爸王識賢和媽媽張詩盈。但現在37歲的李程彬無法想像1989年是怎樣的光景，因此不斷向王識賢討教。王識賢分享當時拿的第一支大哥大是王偉忠買給他的，「還有工地秀、大家樂簽賭等狀況。」還唱了《腳踏車》，被李程彬封為「世界名曲」。

郭雪芙（右）也對李程彬（左）的健談很有感。（記者陳奕全攝）郭雪芙（右）也對李程彬（左）的健談很有感。（記者陳奕全攝）

但李程彬的健談不只王識賢很有感，郭雪芙提到第一次用台語演戲，非常緊張，有一次不斷重複唸著一段台語台詞，因為念不好，內心焦躁又想「咬死自己」時，李程彬突然很用力抓著她肩膀搖晃，為她打氣喊：「清醒啊！妳振作！」讓郭雪芙嚇到，她幽幽解釋：「因為那時還不熟，但很感謝他替我分散注意力。」

許莉廷（右）飾演高中時代的郭雪芙（左）。（記者陳奕全攝）許莉廷（右）飾演高中時代的郭雪芙（左）。（記者陳奕全攝）

而柯震東師妹許莉廷飾演高中時代的郭雪芙，她從小看王識賢演的《意難忘》、《夜市人生》長大，這回雖沒有和偶像王識賢對到戲，但她不停在化妝間放台語歌，還向大夥許願殺青酒要和王識賢對唱《雲中月圓》，可惜王識賢沒有跟著續攤，許莉廷雖願望落空，但她說後來跟王識賢的司機一起合唱，也算「半圓夢」，讓王識賢聽了打趣說：「我唱酬很貴。」

張詩盈（右）才大李程彬（左）8歲，卻要演他的媽媽。（記者陳奕全攝）張詩盈（右）才大李程彬（左）8歲，卻要演他的媽媽。（記者陳奕全攝）

此外，張詩盈才大李程彬8歲，卻要演李程彬的媽媽，尤其一場李程彬要請她吃飯的戲，她坦言拍攝時要特別小心處理態度和身體碰觸，不然太親密會看起來像「出軌」。

《成功路上》5月4日起每週日晚間8點在公視臺語台、10點在華視主頻播出，11點在iQIYI 愛奇藝國際版上架更新，首周播出兩集，之後一週一集。5月18日起每週日晚間8點將在八大戲劇台播出。

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