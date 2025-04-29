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娛樂 最新消息

美聲天后親曝總結音樂旅程！莎拉布萊曼帶最後一章感性會台灣樂迷

〔記者許世穎／台北報導〕「全球美聲天后」莎拉布萊曼暌違三年，將於7月19日至20日重返台北流行音樂中心，帶來全新製作的《2025星光閃耀演唱會》。她今（29日）線上接受台灣媒體訪問，感性提及這次巡演不僅是對自身音樂旅程的總結，更可能是她跨界演唱生涯的最後一章，「這是一場夢幻、情感與回憶交織的演出，我想與深愛我的觀眾們，共享這段旅程的終點。」

美聲天后莎拉布萊曼直說台灣是支持她轉型的起點之一。（寬宏提供）美聲天后莎拉布萊曼直說台灣是支持她轉型的起點之一。（寬宏提供）

莎拉回憶起與台灣的深厚情誼，滿懷溫柔地說道：「我第一次來台灣大約是30年前，每一次來都覺得非常溫暖，這裡的觀眾非常有愛且充滿熱情。我很期待再次與大家見面。」她透露90年代初從音樂劇轉型為跨界歌手時，台灣正是第一批接納她、理解她全新音樂方向的地方之一，「台灣是我人生全新階段的起點。」

談及觀眾帶給她的感動，她分享曾在台下見到三代同堂共賞演出的畫面，「那讓我無比動容，這種跨世代的連結是我音樂旅程中最珍貴的禮物。」她也深深感謝多年來台灣粉絲的支持與真誠，「這些年來，我始終感受到來自台灣的溫暖擁抱。」

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《2025星光閃耀演唱會》不同於以往以專輯為主題的巡演，布萊曼形容這次演出是「生涯的回顧與總結」，將精選歷年經典代表作，結合絢爛聲光與舞台設計，並融合東方意象、紅色、希望與祝福等主題，打造一場視覺與情感同等震撼的音樂盛宴。她透露，這套演出曾於拉斯維加斯與墨西哥登場，口碑熱烈，「這次特別帶來亞洲，希望讓台灣的觀眾一起共享這場珍貴體驗。」

現年64歲的布萊曼依然保持極佳狀態，被問及如何維持亮麗外貌與高亢嗓音，她笑著表示關鍵在於「熱情」：「我對生活、音樂、藝術始終充滿熱情，也持續進行聲帶訓練。這讓我保持年輕，也讓我更愛我的工作。」

莎拉布萊曼形容《2025星光閃耀演唱會》可能是她跨界演唱生涯的最終章。（寬宏提供）莎拉布萊曼形容《2025星光閃耀演唱會》可能是她跨界演唱生涯的最終章。（寬宏提供）

身為全球最具代表性的跨界女高音，莎拉．布萊曼橫跨古典與流行音樂，歷年專輯銷量突破三千萬張，包含《重回失樂園》、《月光女神》、《星夢傳奇》等經典之作均登上告示牌排行榜，並隨之展開世界巡演。她曾為黛安娜王妃紀念音樂會、奧運開幕典禮等國際舞台獻唱，也是《歌劇魅影》倫敦西區與百老匯首演版本中，經典角色克莉絲汀的原始扮演者。

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這場《2025星光閃耀演唱會》不僅是一次音樂的總結，也像是她與台灣多年深情往來的回禮。莎拉．布萊曼表示：「我非常感謝這段旅程中台灣觀眾給予我的一切。」7月19日至20日，她將以絕美歌聲再度感動台灣觀眾。購票請洽寬宏售票系統。

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