王思佳老公曾是司機還待業中？ 她硬起來「護夫」：無關公眾利益

王思佳老公的身分近日成為話題焦點。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕王思佳老公的身分近日成為話題焦點，週刊爆料他曾是某集團董事長母親的司機，現處於待業狀態，讓外界對王思佳是否「嫁入豪門」議論紛紛。對此，王思佳事後透過社群強調，從未口中宣稱嫁進豪門，「我嫁的是懂我、尊重我並讓我做自己的好門。」而她今出席代言活動時，也再度正面回應相關傳聞，也透露老公目前人在國外因此未能到場支持。

被問及老公是否就是外傳的司機？王思佳語氣平靜表示：「他的工作要不要說，我認真覺得，這是無關公眾利益的事。」她強調對方並未對她有所隱瞞，「事實勝於雄辯，交給時間去證實。」也透露週刊報導曝光後，老公只是笑笑的，她則早已習慣風浪，從容表示：「我也是經過大風大浪的人。」

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王思佳老公的身分近日成為話題焦點。（記者陳奕全攝）

媒體追問夫妻倆是否因此事爭執？王思佳直言：「當然沒有，他很大器。」至於家庭開銷如何分配？她說：「講這些很沒意義，這是很基本的尊重。」也盼外界給予家人空間，坦言堅持不說老公職業是因為對方不想說，認為這是夫妻間基本尊重，當然也會希望之後可以多保護家人的隱私，自己身為公眾人物，也心疼家人被議論。

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