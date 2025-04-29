楊丞琳回嘴駁走紅忘恩！中國網民一面倒「狠譙Makiyo」

楊丞琳（左）針對遭爆「走紅後忘恩」，稍早挺身反控Makiyo造謠。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕楊丞琳近日遭Makiyo踢爆忘恩內幕，認為她在走紅後「翻臉不認人」，甚至遭Makiyo母親「Ma媽媽」在公開活動上當眾開嗆，導致場面一度尷尬凝結。各界輿論甚囂塵上，楊丞琳今（29日）親上火線闢謠反擊，中國網民也相當關心，全一面倒力挺支持楊丞琳，事件更竄上微博熱搜排行榜。

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楊丞琳近日深陷「忘恩」風波，遭Makiyo踢爆成名後「翻臉不認人」，在面對鋪天蓋地的指控與猜測後，她稍早選擇正面迎擊親上火線闢謠，「Makiyo小姐的無端指責和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，因此無從回應，望故友保持良好心情，祝福一切都好。」嚴正否認忘恩負義說法。

楊丞琳獲中國網民一面倒支持，相關關鍵字更衝上微博熱搜排行榜。（翻攝自微博）

楊丞琳以堅定態度挺身為自己澄清，事件也迅速延燒到中國網路社群，關鍵字「#楊丞琳方斥Makiyo造謠」不僅衝上微博熱搜榜，許多中國網民也一面倒支持楊丞琳，同時狠批Makiyo，「看得出來很喜歡蹭楊丞琳熱度很想红」、「趁熱度也要有個底線吧」、「二十年前的事情突然拿出來說 別太狠了」、「Makiyo是過得太慘心理不平衡了嗎，楊丞琳確實各方面發展都比她強太多了。」

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