汪小菲快逃 前夫爆料Mandy出軌「叫床超大聲」

汪小菲（左）與Mandy已領結婚證，準備5月補辦婚禮。（翻攝自微博）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛前夫汪小菲去年與嫩妻「Mandy」馬筱梅領證結婚，開啟全新婚姻生活，兩人也將在5月補辦婚禮。近日Mandy前夫「Robert」在微博瘋狂爆料，指多次遭到恐嚇並控訴Mandy婚前出軌，還被鄰居抱怨「叫床叫得超大聲」。

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Robert除了分享自己的悲慘經驗外，也希望汪小菲要管好馬筱梅，因為她過去就有出軌及恐嚇前夫的紀錄。今（29）日Robert曬出當年居住的大樓管理員私訊給他的內容，指「馬小姐」常帶男人回家，互動親密，而且叫床超大聲，同樓層均都快被吵死。Mandy也曾對這些事情感到不滿提告妨害名譽，最後以不起訴處理。

Mandy（左）前夫Robert出面在微博爆料。（翻攝自IG）

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Robert說自己從來沒有對不起任何人。結束離婚官司後為顧及體面，一直忍氣吞聲，沒想到仍遭詆毀。這麼低聲下氣還是換來朋友被告、家人受影響，他沮喪說：「我輸了我自己深情，但我從來沒有對不起任何人，愧疚的是我的家人，朋友，以前祝福幸福的人，都被糟蹋到體無完膚」。

Mandy前夫Robert公開友人被告妨害名譽的不起訴處分書。（翻攝自微博）

忍無可忍的Robert才公開Mandy提告友人妨害名譽的不起訴處分書，以及前管理員的對話紀錄，強調自己手中握有證據，更死豬不怕滾水燙的表示：「反正被恐嚇也不是一次了，被刪文，被封帳號，被詆毀也不是第一次了」，更認為公道自在人心，希望不要再有下一個。

Robert公開之前居住大樓管理員傳給他的簡訊，指Mandy叫床擾鄰。（翻攝自微博）

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