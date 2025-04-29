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楊丞琳陪伴離婚坎坷路 陳妍希力挺「寶貝」：這麼多年從來沒變過

Makiyo（左）近日在節目中透露自己過去與楊丞琳（右）是好友，對方在成名後卻翻臉不認人。（資料照，TVBS提供／翻攝自IG）Makiyo（左）近日在節目中透露自己過去與楊丞琳（右）是好友，對方在成名後卻翻臉不認人。（資料照，TVBS提供／翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕Makiyo近日在薔薔主持的節目中語出驚人，透露自己過去與某位女星是好友，對方在成名後卻翻臉不認人，薔薔根據線索猜出對方是楊丞琳，Makiyo也當場點名證實，卻引來楊丞琳震怒否認，透過經紀公司表示，「Makiyo小姐的無端指責和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，因此無從回應。望故友保持良好心情，祝福一切都好。」

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楊丞琳陪伴離婚坎坷路 陳妍希力挺「寶貝」：這麼多年從來沒變過陳妍希（左）發文力挺楊丞琳（右）。（翻攝自IG）

而楊丞琳之前陪伴陳妍希走過失婚之路，對於這回楊丞琳備受爭議，陳妍希發了一張合照寫下，「寶貝是從我還是完全新人的時候就很照顧我的一個人，這麼多年，我看到她從來沒有變過。」

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