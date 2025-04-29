王思佳親回應泰國置產造假傳聞 「堅持租房」原因曝光

王思佳今出席代言記者會，回應泰國置產之傳聞。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕王思佳前陣子因諸多傳聞再度成為輿論焦點，雖已發表聲闢謠、親自澄清仍未能平息風波，而她今出席代言記者會時，針對在泰國置產傳聞也再度回應。

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日前傳出王思佳曾宣稱在泰國置產，但實際上並未購房，經紀人當時表示王思佳確實在當地有置產，並且已成功獲利了結，「有賺就會把它賣掉，這是正常的投資策略。」而她本人今受訪時對此事起初不太願意談，在媒體追問下才終於分享一些想法，被問到未來是否還會進行房產投資？她直言：「會持續看房，沒有鎖定哪個區域，也滿常看一看就被攔胡。」至於前陣子剛搬新家，王思佳笑說本身就秉持「孟母三遷」的教育理念，希望替孩子打造更適合的成長與就學環境，因此目前以租屋為主。

對於泰國置產之傳言，經紀人當時表示王思佳確實在當地有置產，並且已成功獲利了結。（記者陳奕全攝）

此外，還有消息指出某生技公司因王思佳形象爭議，而臨時改找小禎代言，對此她淡然表示：「這是我今年第二個代言，後面還有其他代言正在接洽中，我接代言都是真心愛用產品，空穴來風的事我選擇不去聽。」

王思佳透露事後也有與小禎通話。（記者陳奕全攝）

她補充事後也有與小禎通過電話，證實2人感情不受影響，「當時我們聽到這個傳聞都滿傻眼的，演藝圈這種事很常見，我跟小禎都有共識，這不會影響我們的友誼。」

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