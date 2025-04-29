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娛樂 最新消息

家暴吳婉君再發聲！趙駿亞神隱1個月「打破沉默吐現況」

趙駿亞（左）上月遭吳婉君出面指控肢體暴力。（翻攝自臉書）趙駿亞（左）上月遭吳婉君出面指控肢體暴力。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕46歲趙駿亞深耕演藝圈近20年，多次捲入爭議，豈料上月再度爆出家暴事件，遭吳婉君提告傷害並申請保護令。事件爆發後，趙駿亞低調關閉臉書粉專，停更YouTube頻道，徹底消失於公眾視野，終在神隱1個月後悄悄吐露現況。

面對吳婉君指控，趙駿亞上月公開坦承自己個性偏差、脾氣不好，無法控制情緒而動手，承諾將承擔法律責任並檢討自我。經過約一個月沉寂，趙駿亞25日悄悄更新近況，他在YouTube頻道上傳一段與團隊前往宜蘭南澳拉卡野溪溫泉的影片，並於Instagram分享自己在溪谷游泳的照片。

趙駿亞曬出近照同時向粉絲表達感謝。（翻攝自IG）趙駿亞曬出近照同時向粉絲表達感謝。（翻攝自IG）

對於粉絲給予關心「哥，最近好嗎？」趙駿亞則以簡單的「行。」搭配微笑符號回應，態度低調，似乎正努力調整心態。雖然形象重挫，趙駿亞仍對支持者們表達感謝，「非常感謝一路支持。」同時也讓外界關注是否能痛改前非、悔過自新重拾演藝事業。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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