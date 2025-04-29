拚二胎破局！張捷心疼夏如芝打排卵針「流血還喊不痛」

張捷出席《院長爸爸》茶敘，透露和夏如芝暫緩拚二胎。（大愛提供）（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕夏如芝與張捷結婚近5年，育有一女芝麻，早前夏如芝透露因子宮肌瘤、乳房鈣化接連動刀，張捷今（29日）出席大愛劇《院長爸爸》媒體茶敘，還原妻子動刀當下的緊張，也透露兩人近來為了拚二胎一度接受療程，過程讓他相當心疼。

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夏如芝去年因子宮肌瘤、乳房鈣化接連動刀。（翻攝自臉書）

夏如芝去年底因乳房出現鈣化點，入院手術切除。張捷表示當初夏如芝進手術室時，原本心想只是小手術，沒想到門關上的剎那，心情還是很忐忑，「進去前我好想上廁所，尿一尿突然聽到老婆叫我，好在關門前趕上去跟她說加油，給她鼓勵支持。」夏如芝術後留院兩天，也有告知芝麻媽媽去做手術。

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此外，夏如芝過去受訪提到因子宮肌瘤的原因流產2胎，張捷對此感慨，「不要給太多壓力，自然就好，女生真的很辛苦。」他提到夫妻倆近來仍試著接受療程，夏如芝連續一週打排卵針，第二天開始還流血瘀青，「她一直說不痛，3、2、1數了好多次都打不下去，最後還是我幫她打。」張傑看在眼裡滿是心疼，後來兩人也決定把療程做完就好，「現在就緩一緩，想要也不一定有，有小朋友要好好珍惜。」

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