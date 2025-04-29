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潘瑋柏站出來挺楊丞琳 限時動態3字護航

薔薔開了Podcast節目《薔栗膠》，近日Makiyo上節目時分享了Ma媽媽的經驗。（翻攝自IG）薔薔開了Podcast節目《薔栗膠》，近日Makiyo上節目時分享了Ma媽媽的經驗。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「薔薔」林嘉凌近期除了積極經營YouTube頻道以外，更開了Podcast節目《薔栗膠》，近日Makiyo上節目時分享了Ma媽媽的經驗，表示有女星紅了就不認人，最後更給出線索指出就是「楊丞琳」。今（29）除楊丞琳經紀人出面否認之外，好友潘瑋柏更在社群平台限時動態發文護航。

潘瑋柏（右）發出限時動態力挺楊丞琳。潘瑋柏（右）發出限時動態力挺楊丞琳。

身為楊丞琳的好友，潘瑋柏在這個爭議時刻跳出來在社群平台發布限時動態，照片中潘瑋柏戴著黑色帽子身穿黑色T恤搭配牛仔上衣，另一名女性則戴著白色漁夫帽，身穿條紋上衣，應是楊丞琳。潘瑋柏寫著：「20幾年沒感覺你紅（變）過 我們懂你啦」還附上一個眨眼吐舌頭的俏皮表情符號並標註楊丞琳。

（左起）楊丞琳、潘瑋柏、陳妍希三人為好星友。（翻攝自IG）（左起）楊丞琳、潘瑋柏、陳妍希三人為好星友。（翻攝自IG）

楊丞琳經紀經紀公司回應本報：「Makiyo小姐的無端指責和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，因此無從回應。望故友保持良好心情，祝福一切都好。」Makiyo也透過經紀人強調這個故事是媽媽親身體驗談，造成故友困擾，真的非常抱歉。

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