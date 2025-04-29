目睹妻子變活屍大崩潰！「被醫生耽誤的影帝」撕心裂肺太震撼

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕日前進軍好萊塢的「北歐男神」安德斯丹尼爾森李在新片《復活劫》飾演一名頗受歡迎的脫口秀演員，卻在某夜表演結束後得知妻子出了嚴重車禍、性命垂危，就在他趕赴醫院時遇上了「奧斯陸大停電」，妻子竟奇蹟般死而復生，讓他將一夜之間遇上的悲歡離合，做了最精準的演譯。

安德斯丹尼爾森李在《復活劫》目睹妻子變活屍大崩潰。（海鵬提供）

銀幕上優雅帥氣的安德斯私下是一位全職醫師，一度被笑稱是「被醫生耽誤的影帝」，出生於挪威奧斯陸的他集演員、音樂家與全職醫生三種身分，11歲以電影處女作《赫爾曼》榮膺巴黎電影節影帝，代表作更有《八月三十一日，我在奧斯陸》、《世界上最爛的人》等片，並以《世界上最爛的人》勇奪「挪威奧斯卡」阿曼達獎最佳男配角。

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安德斯丹尼爾森李在《復活劫》飾演一名頗受歡迎的脫口秀演員。（海鵬提供）

安德斯丹尼爾森李在《復活劫》驚見死而復生的妻子將一隻兔子活活掐死。（海鵬提供）

新片《復活劫》中安德斯死而復生的妻子竟然是一具活屍，並在他面前將一隻兔子活活掐死，讓直面生死的他當場大崩潰，撕心裂肺演出令人震撼。電影榮獲瑞士紐沙特國際奇幻影展最佳影片、最佳歐洲奇幻電影雙料大獎肯定，將於明天（30日）在台上映。

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