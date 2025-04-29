小蜘蛛人湯姆霍蘭德爆有息影打算！與千黛亞婚後重心放家庭

湯姆霍蘭德與女友千黛亞於年初訂婚，近期突宣布婚後有可能會息影。（法新社、翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第3代蜘蛛人湯姆霍蘭德（Tom Holland）於2008年出道，因出演《蜘蛛人：無家日》走紅，與女友千黛亞（Zendaya）也因該電影擦出愛火，兩人交往3年多，於年初訂婚。近期他在受訪時透露，婚後一但有了小孩將停止演藝生涯，重心會全放在家庭，引發外界高度關注。

湯姆霍蘭德於今年元旦向交往3年的千黛亞求婚成功。（路透社）

綜合外媒報導，湯姆霍蘭德於今年元旦期間向千黛亞求婚成功，湯姆霍蘭德近期在接受美國雜誌《Men's Health》（男性健康）訪問時拋出震撼彈，表示婚後一旦有了孩子，他就會停止演藝活動，「我想安靜地生活，婚後會專注於打高爾夫和撫養孩子」。

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此外，女方的造型師也對外表示，千黛亞與湯姆霍蘭德兩人都相當忙碌，工作行程已經滿到明年，離舉行婚禮還需要等很久，因此湯姆霍蘭德若真有息影打算應該也是2027年以後的事。

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