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娛樂 電視

謝盈萱再合體嚴藝文！意外遭飆罵：我忍你很久了

〔記者蕭方綺／台北報導〕雙金影后謝盈萱和金馬影帝秦漢等人合作Netflix影集《忘了我記得》，加入意外客串卡司，包括金馬影帝陳以文、台北電影獎影帝王柏傑、《影后》編導、金鐘戲后嚴藝文等人也現身驚喜客串。今公布主預告及主海報，飾演女主角「程樂樂」的謝盈萱直呼「我爸永遠都那麼煩！」這位愛講冷笑話、女兒大婚也能搶戲的老爸，即為秦漢飾演的「程光齊」，父女搞笑又溫馨的互動在預告中率先曝光。

嚴藝文（左）在《忘了我記得》飆罵謝盈萱。（翻攝自YouTube）嚴藝文（左）在《忘了我記得》飆罵謝盈萱。（翻攝自YouTube）

謝盈萱劇中身兼多職，原本是旅行社領隊，遭奧客嚴藝文指著鼻子破口大罵：「妳不可以這樣，告訴妳，我忍了很久了！」後來成為脫口秀演員兼超商店員，不僅超商遇到怪客找碴、帶團遇到奧客客訴，每次還得趕著上脫口秀舞台，「對不起」三字都快變口頭禪，每天疲於為生活奔波也讓她無奈道：「真的好事不成雙，壞事卻連莊」。

謝盈萱（左二）在《忘了我記得》婚禮戲因爸爸意外事件很傻眼。（Netflix提供）謝盈萱（左二）在《忘了我記得》婚禮戲因爸爸意外事件很傻眼。（Netflix提供）

隨著劇情發展，秦漢的身體也變得不如以往，他也自己試著接受並樂觀面對此事，然而就在謝盈萱為生活感到心力交瘁時，作為父親的秦漢依舊對女兒展現一如往常最溫暖的關心，並告訴謝盈萱：「這世界上要讓自己開心已經夠不容易了」，更真摯地鼓勵著她：「我覺得妳很棒啊。」無論是新年時收到爸爸親手寫的春聯，還是與爸爸一起像小時候一樣的在雨中跳舞，這些微不足道的小事，在謝盈萱心中早已成為她面對世界的支撐與力量。

陳以文客串《忘了我記得》。（Netflix提供）陳以文客串《忘了我記得》。（Netflix提供）

王柏傑（右）在《忘了我記得》飾演謝盈萱年輕的爸爸。（Netflix提供）王柏傑（右）在《忘了我記得》飾演謝盈萱年輕的爸爸。（Netflix提供）

而在一次次人生關卡中陪伴著謝盈萱的，還有她的兩位好閨密周采詩與劉品言，不論是在婚姻面臨轉折，還是面對父親的狀況，兩人始終如同定心丸般的存在。擁有身邊這群愛她、也讓她能傾注所有愛的人，讓謝盈萱充滿力量說道：「就算我撐不住那片天也沒有關係，我有愛我的人，還有我愛的人。」《忘了我記得》將在5月23日於Netflix上線。

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