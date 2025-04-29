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娛樂 最新消息

成語蕎淪當鮮肉男友「提款機」！被叫老阿姨曝血淚教訓

成語蕎（左起）、蔡逸帆、Paul、巴鈺、曾國城、李唯楓、哈孝遠錄製《女王大人》分享真心換絕情經驗。（緯來綜合台提供）成語蕎（左起）、蔡逸帆、Paul、巴鈺、曾國城、李唯楓、哈孝遠錄製《女王大人》分享真心換絕情經驗。（緯來綜合台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城、巴鈺主持緯來綜合台《女王大人》日前錄影邀請成語蕎、李唯楓、蔡逸帆、哈孝遠、Paul，上節目分享「真心換絕情」的離譜經歷，成語蕎分享過去曾交往過小鮮肉男友，卻漸漸淪為對方的「提款機」。

有「天然呆女神」之稱的成語蕎在節目上揭露自己的血淚教訓，她透露之前上戲劇班認識一位女同學，對方自稱和嫁給杜拜富豪的乾姐姐交情匪淺，能拿到台灣買不到的精品款式。成語蕎心動之下曾跟對方買過幾次二手精品，卻在一次逛街時，被熟識的精品店員提醒：「這包有問題！」

成語蕎曾誤信友人買到假精品，還成小鮮肉男友提款機。（緯來綜合台提供）成語蕎曾誤信友人買到假精品，還成小鮮肉男友提款機。（緯來綜合台提供）

後來女同學又慫恿她跟上某位女明星的法國代購連線，成語蕎信以為真，沒想到再次買到假貨。氣憤之下，她將所有假精品寄回並揚言提告，最終對方僅退還十萬元了事，讓成語蕎直呼：「再也不敢輕易相信別人了！」

成語蕎也自爆，曾交往過小鮮肉男友，卻漸漸淪為對方的「許願提款機」，不僅頻頻幫忙買單，男方還常搞失蹤，甚至開始情緒勒索與不斷嫌棄她外型，還叫她「老阿姨」，讓成語蕎一度對自己失去自信。幸好最後在好友的一番提醒：「不要再把錢浪費在爛咖身上了，要好好善待自己！」成語蕎才徹底覺醒。

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