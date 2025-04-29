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娛樂 電視

挑戰全台語主持！范宸菲向柯大堡討教 學饒舌、歌仔戲演繹詩作

〔記者林欣穎／台北報導〕公視台語台首個文學行腳節目《文學跳曼波》於今（29）日開播，節目邀請創作歌手擔任主持人，透過文學與音樂的結合，要帶給觀眾新的文學視角。主持群包含外景經驗豐富的柯大堡、兼具歌手演員多重身分的范宸菲、PIA吳蓓雅、克里夫、林助家將於各集輪番上陣，與台灣作家走踏啟發創作的土地人文。

首集登場的主持人范宸菲將拜訪文學家「向陽」林淇瀁，跟隨向陽的腳步四處探索。本身非常好學的范宸菲難掩接到節目主持的開心，為了每一集拜訪的文學家認真地閱讀了所有作品，在每一集主持任務中，也將閱讀後的感受轉譯獻唱。

柯大堡（左）主持台語外景節目。（公視台語台提供）柯大堡（左）主持台語外景節目。（公視台語台提供）

首次挑戰全台語主持，對范宸菲並不輕鬆。她坦言，不同拍戲或歌唱有固定台詞可依循，主持節目仰賴即時反應與流暢表達。為了能更精準、道地地使用台語，范宸菲跟熟悉的台語老師請教，也積極向主持前輩柯大堡討教經驗。

宸菲表示，大堡非常熱心分享自身經驗，總是問一答十，包括如何掌握節目節奏、控制流程、並分享自己的提問技巧及如何帶動氣氛等行腳主持人基本功，讓范宸菲獲益良多。

范宸菲（左）挑戰全台語主持。（公視台語台提供）范宸菲（左）挑戰全台語主持。（公視台語台提供）

熟悉外景節目的柯大堡擔任最多集數的主持工作，原以為自己跟台灣文學毫無關聯，直到開始拍攝，走訪多位文學家的生活場域，才知道台灣文學與我們的生活非常貼近。做為音樂創作者，柯大堡深受啟發已經創作了超多創作曲，就等著合適的時機製作專輯。范宸菲也為《文學跳曼波》量身打造數首歌曲。她透露，若未來發行第二張母語專輯創作都將收錄其中，請樂迷們拭目以待。

向陽（左）帶著范宸菲文學小旅行。（公視台語台提供）向陽（左）帶著范宸菲文學小旅行。（公視台語台提供）

范宸菲也邀請歌仔戲大前輩唐美雲和向陽暢聊《我有一個夢》的跨界合作經驗。更在現場和唐美雲學習用台語詩句轉調成歌仔戲，唐美雲還幽默地說，等她可以整本詩集用台語轉成歌仔戲調時，就能加入歌仔戲團了。

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