金馬獎導演游智煒被控撿屍性侵 法院判無罪

〔記者張文川／台北報導〕前年曾經捲入MeToo風波的金馬獎導演游智煒，被查今年8月間，帶一名酒醉的陌生女子回家性侵，檢警調查時他辯稱是合意性交，但檢方調閱監視器畫面，以及被害女子和友人對話紀錄，認定游男是趁女方斷片撿屍，依乘機性交罪將他起訴；台北地院審理期間，游否認犯罪，合議庭採信游的合意性交說詞，認定罪嫌不足，今判游無罪。可上訴。

被害女子的委任律師黃竣陽表示，當事人的親身經歷屬實，受到痛苦與創傷也非虛構，對於一審無罪判決深表遺憾，判決結果並非她所期盼，她仍願意尊重一審判決，但會馬上研擬提起上訴。

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導演游智煒曾被多名幕後工作者指控性騷擾。（翻攝自臉書）

游智煒曾以《生命狂想曲》獲得金馬獎最佳創作短片，原本是公視、三立新戲《地獄里長》的4位導演之一，但前年MeToo風潮期間，他被數名劇組工作人員指控性騷，其中一人指出游男渾身酒氣到工作室討論剪輯時，捏了她的大腿根處，一時引發討論。

不料，去年8月間，游智煒至台北市某間酒吧喝酒，見一名女子和友人在旁慶生、飲酒作樂，後來女方一群人轉移陣地要到KTV續攤，游男伺機而動，跟著女子一同前往，直到隔天清晨5點多，再將酒醉女子帶回住家。

女子指控，她天亮驚醒，已記不清前晚發生何事，只感覺衣服很凌亂，游男開車載她去捷運站，途中她私訊友人試圖找回記憶，拼湊友人說詞才發現，當天並沒有人認識游男，嚇得趕緊報警驗傷，提告遭性侵。

檢警調查時，在被害女子褲子驗出游男DNA，但游男供稱兩人是合意性交。檢警調閱KTV及游男住家附近監視器，發現女子蹲在地上嘔吐，明顯已喝醉，另勘驗女子手機發現，她在得知疑似被性侵後，曾氣憤傳訊友人詢問「怎麼讓我跟陌生男人回家」；游男事後也有傳訊女子表示「從地上扶妳起來很多次」。檢方因此認定游男撿屍，依乘機性交罪將他起訴。

案經台北地院審理，合議庭認為乘機性交的罪證不足，判游智煒無罪。全案仍可上訴。

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