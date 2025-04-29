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娛樂 電視

男星遭圈內好友出賣揭「飯局黑幕」 李唯楓合資開店慘失500萬

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城、巴鈺主持緯來綜合台《女王大人》日前錄影邀請成語蕎、李唯楓、蔡逸帆、哈孝遠、Paul，上節目分享「真心換絕情」的離譜經歷。北漂打拚演藝圈的李唯楓透露，剛出道時曾遭圈內好友出賣，對方以介紹工作為名，實則暗中安排飯局賺取佣金，而他近來與好友合資開店，卻是帳目不清500萬資金無故消失，目前仍在訴訟中。

李唯楓回憶曾有圈內好友要牽線工作，竟被騙免費飯局收取佣金。（緯來提供）李唯楓回憶曾有圈內好友要牽線工作，竟被騙免費飯局收取佣金。（緯來提供）

最近推出新單曲的李唯楓上節目透露，剛出道時認識一位圈內好友，自稱願意幫忙介紹工作，起初還順利安排幾次與電視劇知名製作人碰面，讓他信以為真。然而，隨著對方牽線認識一群自稱對投資影視作品有興趣的女性金主，李唯楓才慢慢察覺異狀。

某次聚會中，一位金主突然問他：「你是怎麼開始做這行的？」他才驚覺，原來這位圈內好友竟在每次飯局後向金主收取佣金。更令他震驚的是，這樣的操作並不只有他一人受害，還有好幾位固定出席飯局的圈內帥哥也捲入其中。

憤怒之下，李唯楓當場傳訊息質問好友：「你把我當什麼！」李唯楓也分享近來貸款跟另位好友合資開設麻辣燙店，半年多來多次要求查看帳本卻始終被推託，後來因虧損又引入金主資金200萬元，結果短短一個月內就被好友揮霍殆盡。目前兩人正在對簿公堂，訴訟纏身。

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