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昔中視花旦國際封后！陳明利曾背千萬債務 連結婚戒指都典當

（左起）湯蘭花、陳明利、陳凱倫跨海集結，點亮華人影響力。（陳凱倫提供）（左起）湯蘭花、陳明利、陳凱倫跨海集結，點亮華人影響力。（陳凱倫提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾在70年代紅極一時的台灣女星陳明利，移居新加坡超過38年，成功轉戰保險業。昨（28日），她特別邀請演藝圈老友「一代佳人」湯蘭花與金鐘主持人陳凱倫，三人跨海合體，在新加坡濱海灣金沙會展中心參加第三屆國際保險文化節（ICMF）暨TMC論壇，以「人生沒有什麼不可能」為信念，為台灣之光寫下全新篇章。

曾是70年代中視當家花旦的陳明利，早年因夫妻投資失利，背負千萬人民幣債務，甚至將結婚戒指送進當鋪。之後她轉往新加坡深耕保險業，創下TOT「頂尖會員」37次紀錄，締造華人圈最高榮耀，並與丈夫、壽險界泰斗李喜蒙攜手重啟事業高峰，被譽為「保險皇后」。陳凱倫也提到：「明利姐一直希望我們三位來自台灣演藝與保險界的老朋友，能在東南亞及華人市場集結正向能量，產生影響力。」

湯蘭花身穿印度設計師手工訂製的晚禮服壓軸登場。（陳凱倫提供）湯蘭花身穿印度設計師手工訂製的晚禮服壓軸登場。（陳凱倫提供）

當晚盛會中，湯蘭花身穿印度設計師手工訂製的晚禮服壓軸登場，氣勢全開，台上台下光芒四射，吸引眾多企業主爭相合影。湯蘭花17歲以電影《負心的人》一舉成名，25歲嫁入豪門，卻在29歲因婚變人生跌入低谷，一度避走香港。憑藉亮眼外型，她受日本廣告業界發掘，拍攝「楊夫人拉麵」廣告翻身，並在導演宗華的力邀下重返台灣影壇，締造「一代佳人」的經典地位。

（左起）湯蘭花、陳明利、陳凱倫各自創造了人生的不可能。（陳凱倫提供）（左起）湯蘭花、陳明利、陳凱倫各自創造了人生的不可能。（陳凱倫提供）

曾經歷罹癌重生的陳凱倫感慨指出，這次大會邀請三人的最大原因正是：「人生沒有什麼不可能。」他感性表示：「無論經歷多少起伏，只要有信念與行動，就能一次次翻轉、一次次重生，迎向屬於自己的光芒。」

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