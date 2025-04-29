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娛樂 最新消息

《有病才會喜歡你》破5千萬再回饋！女神率暖男勞動節陪看片

江齊因演出《有病才會喜歡你》成為新全民女神。（紅杉娛樂提供）江齊因演出《有病才會喜歡你》成為新全民女神。（紅杉娛樂提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《有病才會喜歡你》全台突破5000萬大關，累計20萬觀影人次，暫居2025年全台票房第5名。為回饋廣大觀眾，再宣布將於5月1日勞動節，由片中女神江齊率領電影中三大男神劉修甫、劉泯廷及宮能安，化身暖男陪觀眾一起看電影。

江齊（圖右）在《有病才會喜歡你》跟劉修甫（圖中）是互相扶持、鼓勵的病友。（紅杉娛樂提供）江齊（圖右）在《有病才會喜歡你》跟劉修甫（圖中）是互相扶持、鼓勵的病友。（紅杉娛樂提供）

此次特別舉辦「五一老宮特別場」，江齊將和劉修甫、劉泯廷、宮能安現身影廳，與觀眾近距離互動，陪大家一起笑中帶淚看電影。也呼應電影中「老宮」角色的暖心精神，本次特別場也以「不辦公、找老"宮"」為主題，鼓勵觀眾暫時放下工作壓力，感受一場療癒又感動的青春時光。

「五一老"宮"特別場」將於今（29）日晚上8點於威秀影城售票通路正式開賣，詳細活動資訊請見官方社群。此外，《有病才會喜歡你》也將於4月30日於新加坡搶先預演，5月1日與馬來西亞、汶萊和柬埔寨正式上映，其他海外版權也在陸續洽談中，期待未來將有更多國家能夠上映台灣電影。

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