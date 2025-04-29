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娛樂 最新消息

五月天登大巨蛋變長了！周董夠義氣提醒搶票 阿信「幸運符」被翻出

五月天大巨蛋演唱會門票即將開賣，歌迷準備好要搶票。（相信音樂提供）五月天大巨蛋演唱會門票即將開賣，歌迷準備好要搶票。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天6月27起將在台北大巨蛋舉辦8場「回到那一天」25週年巡迴演唱會大巨蛋首唱版，並將在5月3日開賣門票，這幾天不少歌迷翻出過去阿信在社群的留言「好人一生有票」當「幸運符」，希望屆時可以順利搶票。

得知五月天將登上大巨蛋開唱，「周董」周杰倫也特別在社群幫忙轉發並提到：「五月天演唱會來了，請注意！」

阿信感謝周董的幫忙宣傳，特別回應：「謝謝大巨蛋第一人周杰倫。」因為去年12月初周董率先登上大巨蛋開唱，當時五月天也曾受邀上台幫嘉賓助陣。

五月天準備登上大巨蛋開唱，屆時製作費也將加碼。（相信音樂提供）五月天準備登上大巨蛋開唱，屆時製作費也將加碼。（相信音樂提供）

五月天曾說：「組樂團在台上演出那麼多年，能為你們而唱很幸福！」6月27、28、29，7月4、5、6、11、12日，五月天將在大巨蛋以雙主題演出，除了歌迷最熟悉的球型巨幕，舞台機關也將隨著大巨蛋無限展開及加碼，其中舞台的LED就將創下5525巡演系列最長的紀錄，成本加碼，希望將最頂級的演出規格呈現給歌迷。

「回到那一天」大巨蛋演唱會門票，5月3日上午9點半先開賣親子套票區門票，10點玉山卡友專區開賣，11點則全區全面開賣，購票可洽拓元售票系統。

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