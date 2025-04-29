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娛樂 電視

苗真喝醉「丟包逼跪」大鬧賴慧如婚宴道歉了！網不買單：該向黃少谷道歉

〔記者蕭方綺／台北報導〕賴慧如13日與國標舞老師劉家銘補辦婚宴，沒想到婚宴結束後風波不斷，23日爆出賓客黃少谷捲「偷包風波」，被喝醉的苗真怒飆三字經，最後下跪求饒才平息，新聞爆出當天，黃少谷火速發聲，指出事後有傳訊息請苗真見諒包涵，但苗真直到27日才在臉書發文首度道歉，只是不少網友不買單，認為苗真沒有提到黃少谷向其表達歉意，紛紛不滿留言，「妳該道歉的應該是黃少谷本人」。

苗真27日在臉書發文首度道歉，對自己的行為感到懊悔，也表達反省之意。她談到在婚禮當天，與許久未見的好友、戰友們相聚，心情特別激動與開心，喝了過量的酒，一時失了分寸，未能妥善控制情緒與行為，造成外界誤會與困擾，深知身為公眾人物有些界線真的該更清楚、更自律，所以現在她懊悔，要向受到影響的所有無辜人士，表達最誠摯的歉意。

黃少谷（左）日前參加婚宴，被苗真質疑偷包包。（資料照）黃少谷（左）日前參加婚宴，被苗真質疑偷包包。（資料照）

而黃少谷在新聞爆出的第一時間，對於自己酒醉造成的誤會與風波，他向外界道歉，「深刻反省，不再貪杯誤事。」透露事後有傳訊息請苗真見諒包涵，「苗真姐是個個性直爽、很照顧人的好姐姐，大家許久未見，婚宴當天還特別來關心自己的近況。」

然而網友對於苗真沒有提到黃少谷向其表達歉意，紛紛不滿留言，「在網路上道歉沒有比較真誠，身為公眾人物，妳必須跟黃少谷道歉」。

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