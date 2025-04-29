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娛樂 最新消息

篠崎泫吃飯「遭隔壁桌偷聽」被跟蹤 李岳遇粉絲尾隨竟是烏龍

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人李岳睽違一年多重啟直播節目《李岳FUN 4夜》，找來了狼人殺女神篠崎泫站台，過去兩人就曾一同出國跳傘圓夢引發話題，這次多年好友再次同台直播，兩人大聊過往的故事，兩人還分享都曾被跟蹤的驚悚過往。

李岳（左）重啟直播節目找來篠崎泫站台。（李岳提供）李岳（左）重啟直播節目找來篠崎泫站台。（李岳提供）

篠崎泫跟李岳強調，兩個人都是大I人，不喜歡讓別人到自己家裡去，甚至都曾經有被跟蹤的經驗，篠崎泫也分享，自己曾在吃飯時被隔壁桌偷聽她講話，後來還因此假借她的名義去敲她的朋友，然後藉此得到對方的聊天軟體帳密，然後再回頭假扮是這位朋友來跟篠崎泫聊天，透過這樣的方式，騙取她的住處地址或是行程，再來跟蹤她，恐怖行徑讓人不寒而慄。

另一邊李岳則是鬧了一個大烏龍，過去因為工作的地點離家裡很近，結束後就用步行返家，結果到家門口時忽然被粉絲叫住，原來是剛剛活動的粉絲，因為想跟李岳互動，就默默一路跟隨，想不到李岳竟然是走路回家，所幸最後與粉絲溫馨合影後，對方就直接離開了。

另外，兩人在直播上也聊到，知名漫畫家竜樹諒在2021年新版漫畫中，針對2025年7月5日即將到來的大災難，有些末日描述，對此女神篠崎泫表示，如果真的世界末日來臨，屆時希望可以到澳洲出國旅遊，想去放鬆生活，本來想跟風的李岳，則是發現自己7月5號當天，在台灣已經有接一場活動了，但他也笑著說：「剛好就在自己最喜歡的舞台上世界末日似乎也不錯」。

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