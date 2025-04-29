宋逸民率藝起發光熱血義賣 兒子13歲生日送暖受虐兒童

宋逸民（左起）、伯大尼董事長，喬妹、陳維齡與伯大尼院長今天出席活動。（藝起發光提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕一年一度由伯大尼兒少家園舉辦的「只想有家」愛心義賣會，上周末在陰雨中溫暖展開。藝起發光的宋逸民牧師與陳維齡師母，攜手女兒喬妹及成員李又汝、楊予恩（容容）、侯柏宇、陳渝平（DK）與劉珈圻等人，一同到場義賣，展現滿滿公益熱忱，絲毫不受大雨影響。

今年「只想有家」義賣活動提前於4月26日舉行，已邁入第三年。宋逸民牧師分享，雖然以往活動當天總是天氣晴朗，但這次遇上陰雨，他們特別在行前禱告，中午過後雨勢轉小，活動得以順利進行。現場雖陰天，大家的心卻熱情如常。宋牧師笑說，女兒喬妹走累了，自己便成了她的「行動座椅」。

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宋逸民（左）、陳維齡（右）夫妻攜手做公益。（藝起發光提供）

喬妹早在去年便榮獲義賣銷售冠軍，今年再次投入公益，從小學習關懷弱勢。宋逸民表示：「施比受更有福，希望讓孩子們從小就懂得幫助需要幫助的人，珍惜自己所擁有的一切。」回憶去年喬妹一手熱賣每個要價千元的杯子，宋牧師感動直言：「這種身教，比上任何補習班都更值得。」

這次參與義賣的星光陣容包括亞洲影后李又汝、網路劇女主角楊予恩（容容）、演員侯柏宇、同根生樂團鼓手陳渝平（DK）與皇媂樂團揚琴手劉珈圻。即便在雨勢加劇時，眾藝人仍在有限的遮雨區域下持續販售。李又汝更是即興高歌李千娜的《心花開》，帶動氣氛，讓路人紛紛駐足，現場一片溫馨熱鬧。

劉珈圻（右上起）、陳渝平、陳維齡、喬妹、伯大尼董事長、宋逸民、伯大尼院長；侯柏宇（左下起）、楊予恩、李又汝、吳欣樺。（藝起發光提供）

陳維齡師母強調：「藝人朋友除了傳福音，也應該發揮正面影響力，幫助更多人。透過公益行動，讓大家學會從自我出發，轉向關懷他人。」她也提到，現代孩子多以自我為中心，公益參與能培養同理心，「不論兒子或女兒，我們都帶他們一起去做公益，讓孩子們知道，有人比我們更需要關懷。」

宋逸民分享，正在英國求學的兒子駿哥，也曾在13歲生日當天參與公益演出，幫助受家暴的孩子，並表示那是他人生中最特別、最有意義的一次生日。宋牧師感性說：「育幼院院長甚至為駿哥慶生，希望教孩子們懂得：今天是被幫助的人，有一天也能成為幫助別人的人。」

夫妻倆多年來致力於帶領藝人走進育幼院、學校及社福機構，推動公益。他們希望藝人們明白，不論紅與不紅，每個人都有屬於自己的價值。宋逸民強調：「即使失去舞台，也能成為最有價值的人，因為我們可以用愛心和行動，帶給世界正面的力量。」

這場充滿愛心的義賣會在風雨中圓滿落幕，藝起發光與伯大尼共同傳遞了「只想有家」的溫暖信念，讓這個母親節前夕格外感人。

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