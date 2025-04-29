晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

與汪小菲婚禮將近！Mandy疑遭前夫指控恐嚇

汪小菲與台灣網美「Mandy」馬曉梅求婚成功近1年，傳出將在下月於北京舉行婚禮。（翻攝自微博）汪小菲與台灣網美「Mandy」馬曉梅求婚成功近1年，傳出將在下月於北京舉行婚禮。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕汪小菲與台灣網美「Mandy」馬曉梅求婚成功近1年，傳出將在下月於北京舉行婚禮。怎料也有過一段婚姻的Mandy近期疑遭前夫指控恐嚇，引發外界關注。

Mandy疑遭前夫Robert（右）指控恐嚇。（翻攝自IG）Mandy疑遭前夫Robert（右）指控恐嚇。（翻攝自IG）

去年汪小菲向Mandy求婚成功時，Mandy的前夫Robert曾公開發聲祝福，怎料事隔一年他的態度卻有了180度的轉變，昨（28）日突發文提到，自己與朋友因為某些事件被告、被恐嚇，想要解釋一切，社群又被惡意停用，長達1年來面對多位法官與律師，投入大量時間、金錢及精神壓力，讓他心力交瘁只想要遠離。

雖並未指名道姓是誰對Robert進行恐嚇，但文末的一句話「劃清界線吧，體面去結束一切事情吧」、遭恐嚇的時間線與汪小菲向Mandy求婚成功不謀而合以及Mandy曾發文疑似痛斥前夫，引發外界猜測，恐嚇一事可能跟Mandy有關。

【Robert微博全文】

我人生活到現在沒有被這件事被糟塌的如此痛苦，被恐嚇？

真的夠可以了，當你選擇，當一個算了體面過去了，但是自己被告、朋友被告、家人被煩，我還要一個一個去跟法官書記官律師提供證據、時間成本、金錢成本、家人成本，我要跟法官說時間線，為什麼不是他人的錯，被告了反而是自己的問題,我已經很心力交瘁了。還要看這些灰心死活的證據，我想要遠離。 我還要被抹黑，想發言會被刪，說什麼都會被曲解，我的平台我已經被刪過了一次，有多少心血在裡面、太多不安好心的人。

我其實對說不好的話沒有興趣，我遵從自己的心，不想要再被撕心裂肺，浪費精氣神，遠離這件事。還有不管什麼人，拜託我不管你有沒有利益勾搭，請你用正確善良還有真實的人心，說一些有價值真實判斷的話吧。 我行得直走的正，我的心力不應該在這裡。但是那些抹黑的、影響到我朋友的，我一概直接應該報警，受法律責任處理。 我想問問你的朋友家人被冠上這些，你作何感想？這些媒體、個人號來的，請用頭腦想一下，做正確的事。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中