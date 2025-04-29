與汪小菲婚禮將近！Mandy疑遭前夫指控恐嚇

汪小菲與台灣網美「Mandy」馬曉梅求婚成功近1年，傳出將在下月於北京舉行婚禮。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕汪小菲與台灣網美「Mandy」馬曉梅求婚成功近1年，傳出將在下月於北京舉行婚禮。怎料也有過一段婚姻的Mandy近期疑遭前夫指控恐嚇，引發外界關注。

Mandy疑遭前夫Robert（右）指控恐嚇。（翻攝自IG）

去年汪小菲向Mandy求婚成功時，Mandy的前夫Robert曾公開發聲祝福，怎料事隔一年他的態度卻有了180度的轉變，昨（28）日突發文提到，自己與朋友因為某些事件被告、被恐嚇，想要解釋一切，社群又被惡意停用，長達1年來面對多位法官與律師，投入大量時間、金錢及精神壓力，讓他心力交瘁只想要遠離。

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雖並未指名道姓是誰對Robert進行恐嚇，但文末的一句話「劃清界線吧，體面去結束一切事情吧」、遭恐嚇的時間線與汪小菲向Mandy求婚成功不謀而合以及Mandy曾發文疑似痛斥前夫，引發外界猜測，恐嚇一事可能跟Mandy有關。

【Robert微博全文】

我人生活到現在沒有被這件事被糟塌的如此痛苦，被恐嚇？

真的夠可以了，當你選擇，當一個算了體面過去了，但是自己被告、朋友被告、家人被煩，我還要一個一個去跟法官書記官律師提供證據、時間成本、金錢成本、家人成本，我要跟法官說時間線，為什麼不是他人的錯，被告了反而是自己的問題,我已經很心力交瘁了。還要看這些灰心死活的證據，我想要遠離。 我還要被抹黑，想發言會被刪，說什麼都會被曲解，我的平台我已經被刪過了一次，有多少心血在裡面、太多不安好心的人。

我其實對說不好的話沒有興趣，我遵從自己的心，不想要再被撕心裂肺，浪費精氣神，遠離這件事。還有不管什麼人，拜託我不管你有沒有利益勾搭，請你用正確善良還有真實的人心，說一些有價值真實判斷的話吧。 我行得直走的正，我的心力不應該在這裡。但是那些抹黑的、影響到我朋友的，我一概直接應該報警，受法律責任處理。 我想問問你的朋友家人被冠上這些，你作何感想？這些媒體、個人號來的，請用頭腦想一下，做正確的事。

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