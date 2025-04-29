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55萬網紅「孫女」遭質疑「拍片都讓學生請客」 親上火線反擊

孫女去年應彰化國中底迪之邀拍片，帶動當地觀光。（翻攝自IG）孫女去年應彰化國中底迪之邀拍片，帶動當地觀光。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／綜合報導〕YouTuber「普通女子 孫女」被許多網友封為「街訪之母」，其頻道主要以幽默有趣的街訪影片聞名，常在影片中探討生活時事，以及分享各地隱藏景點，目前頻道擁有超過55萬人訂閱，近來卻有網友質疑她在拍片吃在地美食時沒付錢，她也親上火線回應。

孫女之前原本想要拍彰化冷門景點，意外在網路上認識了兩個彰化國中生，想不到底迪一出手，就帶她樂遊彰化，影片破百萬爆紅，之後孫女還應許多網友之邀，到各地冷門景點拍片，順便帶動當地觀光，卻有網友在社群平台質疑孫女在走訪各地時，讓學生們請客都沒付錢。

有網友質疑孫女在拍片吃在地美食時沒付錢，她親上火線回應。（翻攝自IG）有網友質疑孫女在拍片吃在地美食時沒付錢，她親上火線回應。（翻攝自IG）

該網友認為學生還未經濟獨立，金錢觀念較淺，因此接受學生的請客並不恰當，甚至用誘拐未成年來類比這種行為，該名網友強調成年人被同輩請客尚且會不好意思想回禮，更何況是學生，還稱孫女稱有回禮但影片中並未呈現，且學生也沒有提及此事，引發熱議。

對此，孫女指出自己一直覺得沒有必要把她付的錢讓大家知道，「可是觀眾好像很想看，影片中受訪者們有請我的，我幾乎都有剪出來以致感謝。但只要是沒有特別剪的就是我付的，實在沒有必要把自己吃飯付錢畫面也剪進去吧」，接著列出了近來拍片時受到對方請客、自己付錢所購買的食物內容。

孫女強調影片中若未特別剪輯受訪者請客的部分，代表所有費用都是由她自行支付。她也表示未來將製作會員影片，詳細列出付款情況，以滿足觀眾的關注。

然而她的回應出來後，卻讓網友心疼，紛紛為她抱屈，有網友表示「孫女這種清流都能被酸…她影片好看的地方就在於市井小民的溫度，酸民最好是都不要被請客喔」，也有網友認為這些小事一點都不需要特別解釋，「想也知道不可能讓一個孩子出這麼多錢」。

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