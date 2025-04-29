中國古裝女神賣二手名牌被抓包假貨！她急致歉：已全額賠償

34歲中國女星劉美含出演奇幻劇《巴啦啦小魔仙》走紅。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕34歲中國女星劉美含出演奇幻劇《巴啦啦小魔仙》走紅，近年來陸續演出古裝劇《卿卿日常》、《大奉打更人》等作品。她近期舉辦了一個大型二手公益市集活動，與多位參與者合作，擺攤販售2000多件二手名牌包、服飾、書籍等物。怎料竟傳出多名消費者都買到假貨，對此，劉美含也現身回應。

劉美含近期舉辦的二手公益市集活動爆販售假貨。（翻攝自小紅書）

劉美含近期籌辦了一個大型二手市集「閒置流通計劃」，以優惠價格販售名牌精品，讓許多信任她的粉絲紛紛前往購買。怎料事後卻被多位消費者指控，他們購買的精品經過鑑定為假貨。

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針對假貨事件，劉美含親自拍片致歉。（翻攝自小紅書）

對此，劉美含也拍片致歉喊話，「真的非常抱歉，我一定會負責到底」，坦承是因為管理疏失才會讓消費者買到有問題的商品，她也強調已進行全額退款，並賠償消費者交通費用。

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