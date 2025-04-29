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娛樂 歐美

佩佩豬媽媽揭「第三胎性別」 孕婦驚人寫真曝光

〔記者蕭方綺／綜合報導〕英國人氣動畫《粉紅豬小妹》（Peppa Pig）在兒童圈享負盛名，今年2月佩佩豬一家與《英國早安》新聞現場連線，豬媽媽對著鏡頭開心宣布懷上第3胎，預產期則在今天夏天，世人對於「佩佩豬媽媽懷孕」的新聞大感震驚，時隔2個多月，豬媽媽日前接受《Grazia》雜誌訪問，分享性別蛋糕切出「粉紅色」，曝光肚中寶寶性別是女生。

《粉紅豬小妹》的豬媽媽日前宣布懷上第3胎。（翻攝自IG）《粉紅豬小妹》的豬媽媽日前宣布懷上第3胎。（翻攝自IG）

除了寶寶性別之外，豬媽媽認了有產前有些焦慮，「想到有3個5歲以下的孩子跑來跑去，我有點不知所措，但更多的是感到高興！」她也提到有了3個取名選項，「彼得、珀西或帕特里克，是否真的適合作為女孩的名字？」

她分享自己懷孕期間的心路歷程，「這一切同時發生，讓我感覺激動，孕吐的狀況也比較明顯，也對於要養育3個孩子感到有一點點緊張，但最重要的是，我很期待可以見到妹妹，也非常感謝爸爸、佩佩還有喬治對我的照顧。」

《粉紅豬小妹》中的豬媽媽日前宣布懷上第3胎，她也吐露產前忐忑心聲。（翻攝自IG）《粉紅豬小妹》中的豬媽媽日前宣布懷上第3胎，她也吐露產前忐忑心聲。（翻攝自IG）

豬媽媽第三胎性別蛋糕是粉色內餡，曝光肚中寶寶性別是女生。（翻攝自IG）豬媽媽第三胎性別蛋糕是粉色內餡，曝光肚中寶寶性別是女生。（翻攝自IG）

當被問及是否已經跟佩佩、喬治分享即將有妹妹的消息？豬媽媽回答說：「哦，是的，我們沒能保守這個秘密很久，佩奇知道有什麼事要發生，而且她非常好奇，我們必須在她爆發之前告訴她！ 」豬媽媽補充提到佩佩、喬治每天都會問她寶寶有多大，什麼時候出生，會不會喜歡泥坑和恐龍。

提到自身的育兒經驗談，「自己會讓孩子們多多去戶外活動，或是陪他們講故事、畫畫，即使是下雨天，孩子們也會到外面的泥坑玩耍，從來不會讓他們坐在螢幕前面太久。」

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