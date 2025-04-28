《和我老公結婚吧》翻拍日版 網：有佐藤健必看

佐藤健在《和我老公結婚吧》演出帥氣部長，將和小芝風花展開復仇計畫。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕朴敏英、羅人友去年主演狗血韓劇《和我老公結婚吧》掀話題，今（28）宣布將翻拍日版，卡司曝光由男神佐藤健搭小芝風花主演，「渣男老公」是由「超八」成員橫山裕演出，白石聖飾演「小三」，不少網友認為選角非常微妙。

日版基本上和韓版劇情架構相似，講述小芝風花得了癌症，親眼目睹白石聖和橫山裕出軌，最後她意外穿越回到10年前，和「部長」佐藤健展開復仇計畫。

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佐藤健（左起）、小芝風花、橫山裕、白石聖主演日版《和我老公結婚吧》。（翻攝自X）

網友得知該劇將翻拍日版，有人大讚「有佐藤健演出必看」、「那麼帥的部長真的太期待」、「前夫的角色意外適合橫山裕」、「感覺演員挑得挺不賴的，期待劇集播出」。

有趣的是，導演找來韓劇《秘密森林》、《黑暗榮耀》的安吉鎬執導，許多粉絲期待韓國導演、韓國團隊加上日本演員，究竟會激盪出何種化學反應。《和我老公結婚吧》將於6月27日在Prime Video獨家上架。

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