《弱美男英雄2》「高賢度」是誰？韓媒：充滿希望的明日之星

李敏載飾演的「高賢度」被韓媒封為「義氣男」。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《弱美男英雄：Class 2》在Netflix上線一天，躍居平台全球電視劇第二名，除了主角朴志訓「眼技」升級，飾演「高賢度」的新生代男星李敏載被韓媒封為「義氣男」，每次出場都留下深刻印象，獲讚是充滿希望的明日之星。

李敏載飾演的「高賢度」是名前跆拳道運動員，總是先行動再思考的男子，初登場就像風一般調解同學們的鬥毆衝突，在任何情況下都占據主導地位，展現領袖氣質。

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李敏載克服自身恐懼，直視自己的創傷，並努力守護友誼，獲得許多觀眾支持；戲中，他因「崔孝滿」的陰謀，導致一度和連始垠不合，不過很快化解誤會，甚至成為始垠的最強後盾。

李敏載飾演的「高賢度」被韓媒封為「義氣男」。（Netflix提供）

韓媒大讚李敏載扮演全劇核心角色，用演技細膩的表達暴力中隱藏的恐懼和孤獨，更將角色的立體性深刻表達出來，獲得好評。

25歲的李敏載就讀中央大學戲劇電影學系，前年在《浪漫速成班》飾演單戀男「徐建厚」圈粉，近年不斷累積作品，人氣緩緩上升，從喜劇、動作到愛情戲都能駕馭，逐漸受到觀眾關注。

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