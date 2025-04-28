詹惟中分享超扯搭機經驗 笑：「發霉草莓」只是小空難

命理師詹惟中分享自己搭乘飛機的超扯體驗。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕長榮航空4月19日巴黎飛台北BR88航班，商務艙旅客投訴吃到發霉草莓，導致下機後腹瀉，長榮已致歉並贈抵用券，更表示，已要求法國空廚公司加強品管，造成旅客觀感不佳深感歉意。命理老師詹惟中也在社群平台分享自己搭機遇到的超扯經驗，詹惟中強調：還是商務艙喔！

詹惟中拍下自己在商務艙遇到的「貴客」。（翻攝自臉書）

詹惟中發文「我曾經遇到過外面地（的）某航空公司我坐的商務艙 竟然還有蒼蠅」並附上一個哭笑不得的表情符號。他指出，草莓發霉仍有檢討的空間，自己遇上的經驗是國內航空公司「整個電視螢幕每一個都壞掉了，重新插電還是壞的，而且還是商務艙，跟他們投訴也不理」讓詹惟中只能摸摸鼻子自認倒楣「這個錢花得很冤枉」，更笑說，「當作是自己的『小小空難』吧」。

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詹惟中的發文引來明星好友高山峰留言：「商務艙蠅耶，我第一次看到！感謝老師」還不忘幽默附上雙手合十以及微笑的表情符號。其他網友也在下面留言「這蒼蠅飛過無數個國家。羨慕」、「蒼蠅董座（坐）商務艙，厲害了」、「蒼蠅也想找老師算命」。

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