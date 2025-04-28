NMIXX「網路用量」冠軍成員出爐！Haewon嘴快嗆她全笑場

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國大勢女團NMIXX近來和台灣頗有淵源，繼林口體育館連唱兩場後，昨登大巨蛋擔任開球及賽後演出嘉賓，今（28）又出席eSIM品牌代言記者會，Haewon自招出國「漫遊用量最大」，尤其想下載演出影片來看時，最重視網路流量。

NMIXX出席網卡代言記者會。（DJB提供）

時常當「空中飛人」的NMIXX，網路自然是最重要的工具，包括搜尋當地美食、工作溝通和與NSWER（NMIXX粉絲暱稱）們互動都是必備選項，不忘當好代言人的角色，推薦大家愛用該牌。

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此外，聊到昨晚登上大巨蛋的心情，隊長Haewon直說非常榮幸，表示這次是人生第一次開球，平常真的很喜歡棒球場的氣氛，也會和家人去球場。

當問到誰的運動神經最好時，Sullyoon點名是Jiwoo，不料Haewon突然跳出來說「我覺得不是」，隨後急忙說「我是說不是我的意思」，引來現場大笑。

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