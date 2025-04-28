財經名嘴挺李珠珢 4度入場應援「AI女神」

富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍人氣成員李珠珢。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍人氣成員「AI女神」李珠珢日前宣布加入韓職LG雙子啦啦隊引發台韓兩地網友熱烈討論，甚至有黑粉故意說她「台韓兩邊賺」。財經名嘴黃世聰日前在社群發文，表示自己本季看了4場李珠珢的應援，心疼20歲的她到異地打拚，希望大家不要苛責她。

財經名嘴黃世聰。（翻攝自臉書）

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黃世聰認為李珠珢很幸運，碰上這麼好的機遇，且20歲就要到異地打拚，心疼說：「我覺得大家不要苛責她，要她全壓（押）在台灣市場上」他也認為換做其他人可能無法做到像李珠珢這樣，「至於前一陣子很多人說她人氣會受影響，根本不可能…」。

李珠珢先前宣布加入韓職LG雙子啦啦隊，掀起台韓兩地熱烈討論。（本報資料照，記者陳志曲攝）

由於自帶強大人氣，富邦悍將對李珠珢十分禮遇，甚至有人稱她「富邦小公主」。黃世聰觀察到李珠珢加入富邦悍將有李雅英、南珉貞兩位學姐，非常幸運。黃世聰也發現李珠珢從緊張到漸入佳境，應援狀態愈來愈好，中間雖然因爆出加盟LG雙子隊造成身心影響，整體來看，她都愈來愈能融入狀況，甚至與其她啦啦隊女孩之間都激盪出更多火花與互動。週末的獨舞更是由李珠珢主導，可見已經能融入台灣環境。

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黃世聰特別強調，這幾天李珠珢為富邦悍將的應援明顯可見對球隊票房有所幫助，而且他預測「李珠珢現象」還會持續延燒。

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