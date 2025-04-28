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《狂飆》「安欣」投震撼彈 中國影帝級演員-1

張譯集齊華表獎、金雞獎、百花獎中國三大獎項影帝頭銜，成為「影帝大滿貫」第一人。（翻攝自微博）張譯集齊華表獎、金雞獎、百花獎中國三大獎項影帝頭銜，成為「影帝大滿貫」第一人。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國影視圈又有震撼彈爆炸，45歲影帝級男星張譯竟然宣布息影。張譯原本就是演技精湛的實力派演員，近期又因為在夯劇《狂飆》當中演出「安欣」警官廣為人知，劇中他和反派「高啟強」（張頌文 飾）兩人知名度更上一層樓，沒想到昨（27）日在華表獎上拿到優秀男演員獎的張譯，無預警宣布息影。

張譯昨（27）在華表獎上拿到優秀男演員獎的張譯，立即宣布息影。（翻攝自微博）張譯昨（27）在華表獎上拿到優秀男演員獎的張譯，立即宣布息影。（翻攝自微博）

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張譯經典作不少，早在第20屆中國電影華表獎頒獎典禮就憑藉《三大隊》勇奪優秀男演員獎，這次再奪獎座二度封帝，沒想到就在風光無限的時刻，他平靜投下爆炸性消息，震撼演藝圈。有18年演藝圈經驗的張譯，演技堪比「教課書級別」，也成功集齊華表獎、金雞獎、百花獎中國三大獎項影帝頭銜，成為「影帝大滿貫」第一人。

《狂飆》當中張頌文（左）飾演的反派角色高啟強，原本預定由張譯飾演。（翻攝自微博）《狂飆》當中張頌文（左）飾演的反派角色高啟強，原本預定由張譯飾演。（翻攝自微博）

從最近張譯接受採訪時的話語，不難看出他早有退意。先前他表示：近年拍戲節奏緊湊，特別是2023到2024年接連參加近10部影視作品演出，令她身心俱疲。張譯透露，為了讓表演回歸初心、注入更多生命力，才決定暫時離開螢光幕，想專心休養集沉澱。其實早在《狂飆》播出後，就有消息傳出張譯與劇組鬧掰，外界揣測主因之一是擔任《狂飆》藝術總監卻未被署名；另一個原因則是原本劇組飾想要找張譯跟揚洋搭檔演出，由張譯飾演反派，但楊洋拒絕邀約，加上導演認為張頌文更是合演反派，所以才變成後來的組合，張譯也從反派變成熱血年輕到怕是懦弱的警察角色。

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張譯指出「特別想要讓自己安安靜靜生活一段時間，陪陪家裡的貓」。突如其來的息影消息，也讓粉絲哭喊：又少了一位大咖！

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