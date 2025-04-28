《取精急轉彎》首週票房竟破660萬！網喊劇情太荒謬：到底看了什麼

《取精急轉彎》將述阿詹與麗莎的青春初體驗。（原創娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕挪威成人動畫《取精急轉彎》（Spermageddon）在上週25日上映，在網上掀起熱議，片商原創娛樂今天（28日）公開首周票房超過660萬，開出紅盤。網友更議論紛紛，直呼實在太過荒謬，「我到底看了什麼」，反而激起觀眾想要進場朝聖的慾望。

片商前天突襲台北西門町，舉辦限時快閃活動，派出巨型保險套吉祥物「洨保貝」現身街頭，引發民眾好奇圍觀。不同於一般宣傳活動，《取精急轉彎》以幽默大膽的形象設定，吸引路過民眾的高度好奇與參與意願，現場除了民眾自發排隊合照，也有不少情侶、朋友組隊打卡，讓「洨保貝」成為當日西門町最吸睛的焦點之一。

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巨型保險套「洨保貝」現身西門町。（原創娛樂提供）

《取精急轉彎》自4月25日全台上映以來，社群上即引發大量討論，上映首日便湧進許多觀影人潮，場場爆滿、座無虛席，部分戲院更因觀影人潮踴躍而加開場次。Threads湧現許多自發性的觀後感分享，無論是爆笑或驚奇反應，都讓電影熱度持續升溫。

上映期間購票入場，還可獲得限量「安全性行為好寶寶小卡」，更多觀影資訊與購票詳情，請洽各大戲院或原創娛樂粉絲專頁。

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