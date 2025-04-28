「426網軍」驚見一片正妹護理師 八炯嘲：有跨時空黨部

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨和民眾黨26日在凱道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會遊行，活動最後喊出有25萬人響應。事隔2天，今（28）日社群平台Threads竟突然出現一片應援網軍發文，聲稱會去426凱道，反共網紅「八炯」截圖18張426應援貼文照片嘲諷 :「國民黨不僅有越南黨部，還有跨時空黨部」。

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反共網紅「八炯」砲轟網軍。（翻攝Threads）

國民黨和民眾黨26日動員支持者上凱道「反綠共、戰獨裁」，此事在網上鬧得沸沸揚揚。今日Threads上突然爆出一片應援貼文，清一色寫下：「民眾黨、國民黨加油，4／26會去凱道應援！台灣加油！台灣向前行！」，並都搭配護理師正妹的照片。網紅八炯狠酸：「我會笑死，今天一堆中共網軍才發文，說要去參加426挺國民黨，國民黨不僅有越南黨部，還有跨時空黨部」，並標記國民黨及黨發言人。

網軍清一色使用同字詞與護理師正妹照片。（翻攝Threads）

貼文一出，大批網友紛紛在底下留言：「扣錢啦」、「公關公司可能會遲到，但絕不會缺席」、「到底對護理師有多執著，清一色都是同一個職業欸」、「錢現在才入帳嗎？」、「它們也是要週休二日的說」、「而且很明顯，網軍想利用『護理人員相關議題』讓大家對立」。

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