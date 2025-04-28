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金賽綸遺作曝光！輕嘆「人生不易」最後畫面全網心碎

金賽綸遺作電影即將上映。（翻攝自YT）金賽綸遺作電影即將上映。（翻攝自YT）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓知名女星金賽綸於今年2月離世，得年24歲。她2022年前因酒駕肇逃事件形象大傷，直到去年才透過電影《Guitar Man》回歸，準備積極復出，沒想到電影還未上映就傳出噩耗，如今該電影主題曲MV畫面公開，她在螢幕前的最後身影也令網友心酸。

金賽綸（左）展現真摯演技。（翻攝自YT）金賽綸（左）展現真摯演技。（翻攝自YT）

今（28）公開的《Guitar Man》主題曲〈沒有痛苦的世界〉MV中，金賽綸留著一頭黑色長髮，與男主角李善正坐在階梯上對話，表現出細膩情感，輕嘆「人生活著還真是不容易」，真摯演技讓不少網友心痛留言，「等不及電影了...我們想念她」、「沒看之前我已經哭了」、「很期待電影啊，只能看到一點點覺得很可惜，演戲時台詞的部分真的讓人很心酸」。

金賽綸的最後身影惹哭一票網友。（翻攝自YT）金賽綸的最後身影惹哭一票網友。（翻攝自YT）

金賽綸過去因酒駕事件備受爭議，工作收入全斷，由於需支付違約金、賠償金，曾一度靠打工維持生計，儘管如此她仍希望能再次站在螢光幕前，於2024年11月完成了電影《Guitar Man》的拍攝，沒想到電影還未上映就傳來她驟逝的消息，令人無比唏噓。據悉《Guitar Man》將於5月30日上映，而電影原聲帶的收益，將會全數捐出作公益用途。

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