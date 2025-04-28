晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大S、方大同、瓊瑤突現香港金像獎 追思環節超催淚

第43屆香港金像獎追思環節驟見大S身影出現在螢幕上。（翻攝自微博）第43屆香港金像獎追思環節驟見大S身影出現在螢幕上。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕第43屆香港金像獎昨（27）日完美落幕，其中《九龍城寨之圍城》奪下9座獎成為最大贏家，劉青雲則以《爸爸》4度奪得金像獎影帝。頒獎典禮上追思過世藝人環節當中，出現了「大S」徐熙媛、方大同、瓊瑤、劉家昌以及「周星馳御用配音」石班瑜等人，令人懷念鼻酸。

岑寧兒演唱的《Fly》逝已故歌手盧凱彤作品，搭上方大同的畫面讓許多歌迷忍不住落淚。（翻攝自微博）岑寧兒演唱的《Fly》逝已故歌手盧凱彤作品，搭上方大同的畫面讓許多歌迷忍不住落淚。（翻攝自微博）

製作單位也特別安排歌手岑寧兒演唱電影《少年的你》片尾曲《Fly》作為背景音樂，在歌聲之中已逝明星的照片、名字、頭銜突然浮現在螢幕上。影片中第一個出現的就是香港創作歌手方大同，許多粉絲看到方大同的照片忍不住落淚，整段影片陸續出現的還有大S、瓊瑤、劉家昌、石班瑜，其中大S曾在2008年以電影《保持通話》入圍第28屆香港金像獎最佳女主角獎項，追思影片中也出現當年電影片段。

岑寧兒演唱歌曲追思已故藝人時，因電視台將畫面多給了岑寧兒，引發小小抱怨。（翻攝自微博）岑寧兒演唱歌曲追思已故藝人時，因電視台將畫面多給了岑寧兒，引發小小抱怨。（翻攝自微博）

其中最催淚的部分莫過於《Fly》這首歌本身，這首歌是香港已故歌手盧凱彤的作品，她同時也是歌曲作曲人，第39屆香港金像獎《Fly》也奪下最佳原創電影歌曲講座，不少網友大呼「藏了滿滿的洋蔥」，還有人感嘆：「誰懂盧凱彤和方大同名字一起出現的震撼」。

不過這個環節也被部分觀眾批評，認為「追思環節」本意在悼念已逝藝人，但因運鏡緣故，每個追思畫面，岑寧兒都站在最中間鏡頭卻多過背後已故藝人，對逝者不夠尊重。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中