大S、方大同、瓊瑤突現香港金像獎 追思環節超催淚

第43屆香港金像獎追思環節驟見大S身影出現在螢幕上。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕第43屆香港金像獎昨（27）日完美落幕，其中《九龍城寨之圍城》奪下9座獎成為最大贏家，劉青雲則以《爸爸》4度奪得金像獎影帝。頒獎典禮上追思過世藝人環節當中，出現了「大S」徐熙媛、方大同、瓊瑤、劉家昌以及「周星馳御用配音」石班瑜等人，令人懷念鼻酸。

岑寧兒演唱的《Fly》逝已故歌手盧凱彤作品，搭上方大同的畫面讓許多歌迷忍不住落淚。（翻攝自微博）

製作單位也特別安排歌手岑寧兒演唱電影《少年的你》片尾曲《Fly》作為背景音樂，在歌聲之中已逝明星的照片、名字、頭銜突然浮現在螢幕上。影片中第一個出現的就是香港創作歌手方大同，許多粉絲看到方大同的照片忍不住落淚，整段影片陸續出現的還有大S、瓊瑤、劉家昌、石班瑜，其中大S曾在2008年以電影《保持通話》入圍第28屆香港金像獎最佳女主角獎項，追思影片中也出現當年電影片段。

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岑寧兒演唱歌曲追思已故藝人時，因電視台將畫面多給了岑寧兒，引發小小抱怨。（翻攝自微博）

其中最催淚的部分莫過於《Fly》這首歌本身，這首歌是香港已故歌手盧凱彤的作品，她同時也是歌曲作曲人，第39屆香港金像獎《Fly》也奪下最佳原創電影歌曲講座，不少網友大呼「藏了滿滿的洋蔥」，還有人感嘆：「誰懂盧凱彤和方大同名字一起出現的震撼」。

不過這個環節也被部分觀眾批評，認為「追思環節」本意在悼念已逝藝人，但因運鏡緣故，每個追思畫面，岑寧兒都站在最中間鏡頭卻多過背後已故藝人，對逝者不夠尊重。

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