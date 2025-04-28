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關曉彤被爆情斷鹿晗 「雙頰浮腫」出席活動嚇壞粉絲

關曉彤日前出席頒獎活動，造型引起爭議。（翻攝自微博）關曉彤日前出席頒獎活動，造型引起爭議。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星關曉彤與鹿晗交往8年，一直被外界視為演藝圈模範情侶，不過近來卻爆出情變消息，每年都會發文替鹿晗慶祝生日的關曉彤，今年卻沒送上祝福，讓分手傳聞甚囂塵上。日前她出席活動，被發現狀態明顯變差，雙頰明顯浮腫，身體狀況令粉絲擔憂。

關曉彤（左）被爆與鹿晗分手。（翻攝自微博）關曉彤（左）被爆與鹿晗分手。（翻攝自微博）

關曉彤日前出席頒獎典禮，活動現場畫面曝光，可見她身穿一襲黑色亮片短裙亮相，胸前身V設計展現鎖骨線條，纖細美腿也令人稱羨，不過臉蛋卻看起來有些浮腫，與官方的精修照相比，有明顯落差。

關曉彤雙頰明顯浮腫。（翻攝自微博）關曉彤雙頰明顯浮腫。（翻攝自微博）

關曉彤當天的造型也引起不少爭議，許多網友批評「像是偷穿媽媽衣服」、「媽感十足」，再加上其厚重的假髮造型，似乎更顯老氣。對此，關曉彤也直爽表示，自己的造型並沒有特別之處，只是為了方便走動，至於髮型的部分，工作室也解釋「假髮是因拍戲漂髮需求」。

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